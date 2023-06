Bamin inicia obras em trecho da Fiol entre Aiquara e Ilhéus

No próximo dia 3 de julho, a Bamin realiza o evento oficial que marca o início das obras no trecho 1F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL 1), na Bahia. A cerimônia acontecerá na cidade de Ilhéus, região Sul do estado, e reunirá lideranças nacionais e globais da companhia, além de autoridades públicas.



Entre as presenças confirmadas estão Benedikt Sobotka, CEO Global da ERG, responsável pelas atividades da Bamin no Brasil, Eduardo Ledsham, CEO da BAmin, e Sérgio Leite, CEO de Ferrovia da Bamin. É esperada também a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.