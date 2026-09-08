PARALISAÇÃO

Bancários da Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste anunciam greve na Bahia

Movimento está previsto para começar nesta quinta-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:51

Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Os funcionários da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste (BNB) na Bahia devem iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (10). Os trabalhadores dos três bancos públicos rejeitaram as propostas apresentadas durante a campanha salarial, segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia.

A decisão da paralisação foi aprovada em assembleia virtual. Entre os empregados da Caixa, a rejeição alcançou 97,52% dos votos. No Banco do Brasil, o índice foi de 83,82%, enquanto no Banco do Nordeste chegou a 72,97%.

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Antes do início da paralisação, o Sindicato realiza, na quarta-feira (9), uma reunião para organizar o movimento. O encontro está marcado para as 18h, no Ginásio de Esportes, localizado na Ladeira dos Aflitos, em Salvador.

De acordo com o Sindicato, a insatisfação dos trabalhadores está relacionada principalmente às pautas específicas de cada instituição.

No Banco do Nordeste, os funcionários apontam impasses em questões como a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a Camed. Segundo a entidade, das mais de 80 cláusulas apresentadas na pauta de reivindicações, apenas quatro foram atendidas integralmente.

No Banco do Brasil, as principais pendências envolvem o Programa de Complementação de Remuneração (PCR) e a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi).

Em nota, o Banco do Brasil informou que participa da mesa única da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e possui uma mesa específica com as entidades sindicais nas quais são tratadas as questões do funcionalismo do BB. Para a data base de 2026, foram realizadas diversas rodadas de negociação.

De forma alternativa, clientes BB contam com atendimento via App, Internet Banking, Correspondentes Bancários e Central de Relacionamento pelo telefone 4001-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades), além do Whatsapp (4001-0001).

Já entre os empregados da Caixa, o principal entrave envolve o Saúde Caixa. Os trabalhadores reivindicam, entre outros pontos, o fim do teto de 6,5% da folha de pagamento, a retomada do modelo de custeio 70/30, a garantia do pacto intergeracional e o fim da cobrança por faixa etária.

Em resposta, o banco informou que mantém aberto o diálogo com as entidades representativas dos empregados e segue empenhada na construção de uma solução para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

A reportagem também procurou o Banco do Nordeste para ter posicionamento sobre a decisão e aguarda retorno.

Bancos privados aprovaram proposta

Enquanto os funcionários dos bancos públicos decidiram pela paralisação, os bancários da rede privada na Bahia aprovaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). A aprovação ocorreu com 63,38% dos votos.