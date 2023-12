Banco de Perfis Genéticos relaciona casos distintos de crimes na Bahia

Crédito: Ascom/ DPT

O Banco de Perfis Genéticos relacionou dois casos diferentes de crimes, a partir de perícias realizadas nas cidades de Salvador e Camaçari nos meses de fevereiro, março e junho, deste ano. A indicação é de que dois suspeitos estiveram nos locais.



No primeiro caso, o Banco indicou a coincidência entre uma amostra de sangue coletada em uma residência de Salvador, com outra de saliva, encontrada também em residência no município de Camaçari, apontando que as amostras de DNA pertencem ao mesmo suspeito.

O segundo caso aconteceu com duas perícias realizadas em Salvador, uma mancha de sangue sobre o piso, e outra resultante de material coletado de uma chave de fenda usada no arrombamento da residência. Nesta última situação, a coleta acontece com o DNA de contato, que são casos onde as impressões digitais deixadas em locais de crime não estão em boas condições para identificação e o perito opta por coletar o material biológico deixado pelo suor e resíduos de pele, nas superfícies.

“Recebemos os materiais coletados pelo perito de local, processamos as amostras e obtivemos os perfis genéticos que foram inseridos no Banco de Perfis Genéticos. O programa fez a comparação entre todas as amostras criminais, estadual e nacional, e notificou as coincidências”, explicou Alessandro dos Santos Carvalho, Perito Criminal e administrador do Banco na Coordenação de Genética Forense do Laboratório Central de Polícia Técnica (LCPT).

Até o momento, o banco de Perfis Genéticos para vestígios já apontou 65 coincidências, relacionando desde crimes sexuais, crimes contra a vida e também contra o patrimônio.

“Embora o confronto destes vestígios ainda não aponte um indivíduo, indica que foram amostras de duas pessoas que estiveram nestes locais de crimes, e esta informação é de grande importância para investigação criminal, pois aponta para um provável autor dos delitos nas regiões”, pontuou a Coordenadora de Crimes contra o Patrimônio, do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), Karla Camacam.