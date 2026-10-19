Cultura

Banco do Brasil abrirá sede do CCBB Salvador no Palácio da Aclamação

No dia 21 de novembro, Salvador celebra a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil

D Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:59

Banco do Brasil abrirá sede física do CCBB Salvador no Palácio da Aclamação em 21 de novembro Crédito: Divulgação

No dia 21 de novembro, Salvador celebra a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instalado no histórico Palácio da Aclamação, um dos endereços mais simbólicos da capital baiana.

A data marca também o início da exposição "Nação Ilê", dedicada à influência e à potência artístico-cultural do Ilê Aiyê.

A exposição "Nação Ilê" ocupará 800 m², abrangendo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, espaço que será amplamente requalificado e transformado em galeria e um pavilhão temporário de exposições, que integra a área em uso até a conclusão do restauro total do edifício.

Neste primeiro momento, será realizada a abertura da primeira etapa, que entrega ao público 1 mil m² de área expositiva e de convivência. O CCBB Salvador contará ao todo com 10 mil m², com mais de 2 mil m² de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.

"Durante as celebrações do mês da consciência negra, com uma homenagem ao Ilê Aiyê, iniciamos uma nova etapa do processo de instalação. Agora o CCBB passa a ocupar sua sede, conectando esse espaço com a vida da cidade, contribuindo com a valorização da cultura local e promovendo um diálogo com a cultura nacional e internacional”, pontua Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB Salvador.

Primeiro Centro Cultural do Banco do Brasil no Nordeste, o CCBB Salvador é a quinta unidade no país. O projeto foi anunciado em 2024, a partir de um acordo entre o Banco e o Governo da Bahia, proprietário do imóvel que sediará o novo centro cultural. Desde então, mesmo antes da abertura da sede física, o CCBB atua de forma permanente no circuito cultural baiano, somando mais de 20 projetos de exposição, artes cênicas, música, cinema e educativo na cidade, com público superior a 600 mil pessoas, em parceria com 18 equipamentos culturais. Um deles, o Museu de Arte da Bahia (MAB), que abriga neste momento a exposição "Atlântico Sertão", em cartaz até 29 de janeiro de 2027.

Há 37 anos, com a criação do primeiro espaço, no Rio de Janeiro, o Banco investe em cultura por meio do CCBB, dando acesso, valorizando e incentivando a cultura nacional e internacional, fomentando novos talentos e a cadeia da economia criativa. O CCBB figura nas listas de aparelhos culturais mais visitados do mundo.

Cronograma de Obras

Os soteropolitanos já percebem as etapas das obras de implantação do novo centro cultural, como a transformação da rede aérea de energia/telefonia/internet da fachada em rede subterrânea. A intervenção reduz a poluição visual e valoriza os detalhes arquitetônicos do imóvel.

Em 21 de novembro, será disponibilizado para visitação o Anexo histórico, que passa por ampla requalificação sendo transformado em galeria expositiva, além de um pavilhão temporário que integra a área expositiva da mostra Nação Ilê, concluindo a primeira etapa da obra.

O restauro do prédio principal está em andamento com estimativa de conclusão em 2028. Além disso, será construído um anexo contemporâneo, com previsão de finalização em 2031.

Sobre o CCBB

O Banco do Brasil investe em cultura há mais de 30 anos. Presente no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) chega a Salvador como o quinto espaço da rede e o primeiro da Região Nordeste.

Com o propósito de valorizar a cultura e a diversidade brasileiras, os CCBBs promovem o acesso à arte e à cultura, abrindo espaço para artistas e manifestações culturais que merecem maior representatividade no cenário nacional. Também contribuem para a renovação da marca Banco do Brasil, fortalecendo sua conexão com diferentes públicos, especialmente os jovens, e incentivando a formação de novas plateias.