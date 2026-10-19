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Banco do Brasil abrirá sede do CCBB Salvador no Palácio da Aclamação

No dia 21 de novembro, Salvador celebra a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil

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Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:59

Banco do Brasil abrirá sede física do CCBB Salvador no Palácio da Aclamação em 21 de novembro
Banco do Brasil abrirá sede física do CCBB Salvador no Palácio da Aclamação em 21 de novembro Crédito: Divulgação

No dia 21 de novembro, Salvador celebra a abertura da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instalado no histórico Palácio da Aclamação, um dos endereços mais simbólicos da capital baiana.

A data marca também o início da exposição "Nação Ilê", dedicada à influência e à potência artístico-cultural do Ilê Aiyê.

A exposição "Nação Ilê" ocupará 800 m², abrangendo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, espaço que será amplamente requalificado e transformado em galeria e um pavilhão temporário de exposições, que integra a área em uso até a conclusão do restauro total do edifício.

Neste primeiro momento, será realizada a abertura da primeira etapa, que entrega ao público 1 mil m² de área expositiva e de convivência. O CCBB Salvador contará ao todo com 10 mil m², com mais de 2 mil m² de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.

"Durante as celebrações do mês da consciência negra, com uma homenagem ao Ilê Aiyê, iniciamos uma nova etapa do processo de instalação. Agora o CCBB passa a ocupar sua sede, conectando esse espaço com a vida da cidade, contribuindo com a valorização da cultura local e promovendo um diálogo com a cultura nacional e internacional”, pontua Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB Salvador.

Primeiro Centro Cultural do Banco do Brasil no Nordeste, o CCBB Salvador é a quinta unidade no país. O projeto foi anunciado em 2024, a partir de um acordo entre o Banco e o Governo da Bahia, proprietário do imóvel que sediará o novo centro cultural. Desde então, mesmo antes da abertura da sede física, o CCBB atua de forma permanente no circuito cultural baiano, somando mais de 20 projetos de exposição, artes cênicas, música, cinema e educativo na cidade, com público superior a 600 mil pessoas, em parceria com 18 equipamentos culturais. Um deles, o Museu de Arte da Bahia (MAB), que abriga neste momento a exposição "Atlântico Sertão", em cartaz até 29 de janeiro de 2027.

Há 37 anos, com a criação do primeiro espaço, no Rio de Janeiro, o Banco investe em cultura por meio do CCBB, dando acesso, valorizando e incentivando a cultura nacional e internacional, fomentando novos talentos e a cadeia da economia criativa. O CCBB figura nas listas de aparelhos culturais mais visitados do mundo.

Cronograma de Obras

Os soteropolitanos já percebem as etapas das obras de implantação do novo centro cultural, como a transformação da rede aérea de energia/telefonia/internet da fachada em rede subterrânea. A intervenção reduz a poluição visual e valoriza os detalhes arquitetônicos do imóvel.

Em 21 de novembro, será disponibilizado para visitação o Anexo histórico, que passa por ampla requalificação sendo transformado em galeria expositiva, além de um pavilhão temporário que integra a área expositiva da mostra Nação Ilê, concluindo a primeira etapa da obra.

O restauro do prédio principal está em andamento com estimativa de conclusão em 2028. Além disso, será construído um anexo contemporâneo, com previsão de finalização em 2031.

Sobre o CCBB

O Banco do Brasil investe em cultura há mais de 30 anos. Presente no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) chega a Salvador como o quinto espaço da rede e o primeiro da Região Nordeste.

Com o propósito de valorizar a cultura e a diversidade brasileiras, os CCBBs promovem o acesso à arte e à cultura, abrindo espaço para artistas e manifestações culturais que merecem maior representatividade no cenário nacional. Também contribuem para a renovação da marca Banco do Brasil, fortalecendo sua conexão com diferentes públicos, especialmente os jovens, e incentivando a formação de novas plateias.

Esse trabalho tem reconhecimento internacional. Desde 2011, o CCBB figura entre os museus e as exposições mais visitados do mundo, segundo levantamentos do The Art Newspaper, e está entre os espaços culturais de maior visitação no Brasil.

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