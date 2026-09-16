GREVE DOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil encerra greve na Bahia; veja como está a situação da Caixa

Negociações são retomadas nesta quarta-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:10

Banco do Brasil encerra greve na Bahia; veja como está a situação da Caixa Crédito: Divulgação

Os funcionários do Banco do Brasil encerraram a greve na Bahia na segunda-feira (14), após aprovarem a proposta apresentada pelo banco. Em assembleia virtual, 66,6% dos trabalhadores votaram a favor do acordo e decidiram pela suspensão da paralisação.

Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, a decisão considerou o cenário nacional, em que a maioria das bases aprovou o Acordo Coletivo de Trabalho. A manutenção da greve deixaria a Bahia isolada no movimento.

Caixa continua em greve

Na Caixa Econômica Federal, a paralisação continua nesta quarta-feira (16). De acordo com o sindicato, 100% das agências permanecem fechadas em todo o estado.

A Caixa vai retomar hoje as negociações com a Comissão Executiva dos Empregados (CEE). Entre os principais pontos de reivindicação dos trabalhadores está o Saúde Caixa. O sindicato afirma que a categoria permanece mobilizada durante a retomada das negociações.

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Como começou a paralisação

A greve dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa na Bahia começou na quinta-feira (10), por tempo indeterminado, durante a campanha salarial.

No Banco do Brasil, a paralisação foi suspensa após a aprovação da proposta na assembleia de segunda-feira. Já na Caixa, os trabalhadores mantiveram o movimento diante da ausência de avanços nas negociações.