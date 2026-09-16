Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banco do Brasil encerra greve na Bahia; veja como está a situação da Caixa

Negociações são retomadas nesta quarta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:10

Banco do Brasil faz mutirão na Bahia para financiar veículos de motoristas e entregadores
Banco do Brasil encerra greve na Bahia; veja como está a situação da Caixa Crédito: Divulgação

Os funcionários do Banco do Brasil encerraram a greve na Bahia na segunda-feira (14), após aprovarem a proposta apresentada pelo banco. Em assembleia virtual, 66,6% dos trabalhadores votaram a favor do acordo e decidiram pela suspensão da paralisação.

Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, a decisão considerou o cenário nacional, em que a maioria das bases aprovou o Acordo Coletivo de Trabalho. A manutenção da greve deixaria a Bahia isolada no movimento.

Caixa continua em greve

Na Caixa Econômica Federal, a paralisação continua nesta quarta-feira (16). De acordo com o sindicato, 100% das agências permanecem fechadas em todo o estado.

A Caixa vai retomar hoje as negociações com a Comissão Executiva dos Empregados (CEE). Entre os principais pontos de reivindicação dos trabalhadores está o Saúde Caixa. O sindicato afirma que a categoria permanece mobilizada durante a retomada das negociações.

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Reprodução
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Pixabay
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Neddermeyer/Agência Brasil
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Freepik
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Marcello Casal Jr / Agência Brasil
1 de 5
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Reprodução

Como começou a paralisação

A greve dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa na Bahia começou na quinta-feira (10), por tempo indeterminado, durante a campanha salarial.

No Banco do Brasil, a paralisação foi suspensa após a aprovação da proposta na assembleia de segunda-feira. Já na Caixa, os trabalhadores mantiveram o movimento diante da ausência de avanços nas negociações.

O Banco do Nordeste, que também estava previsto na mobilização, teve a greve suspensa após 67,8% dos funcionários aprovarem a proposta salarial. Entre os bancários dos bancos privados, a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) foi aprovada por 63,38% dos votos.

Mais recentes

Imagem - A 18 dias da eleição, ACM Neto lidera disputa ao governo da Bahia e pode vencer em 1° turno, aponta pesquisa

A 18 dias da eleição, ACM Neto lidera disputa ao governo da Bahia e pode vencer em 1° turno, aponta pesquisa
Imagem - Contador, esposa e ex-companheira: quem é o trio preso por fraude com bitcoin que causou R$ 15 milhões em prejuízos em Salvador

Contador, esposa e ex-companheira: quem é o trio preso por fraude com bitcoin que causou R$ 15 milhões em prejuízos em Salvador
Imagem - Com estoque de sangue baixo, Salvador recebe campanha de doação; veja como participar

Com estoque de sangue baixo, Salvador recebe campanha de doação; veja como participar