Bandidos fazem arrastão e roubam celulares em Fazenda Grande do Retiro

Rua Melo Moraes Filho, na Fazenda Grande do Retiro. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem estava na rua, no ponto de ônibus ou mesmo dentro de transporte coletivo na Rua Melo Moraes Filho, em Fazenda Grande do Retiro, foi surpreendido no início desta quarta-feira (26). Por volta das 5h, bandidos fizeram um arrastão na avenida e levaram celulares de todos que encontraram no local. Não há informação de quantos homens estariam envolvidos no crime, mas moradores relatam que dezenas de pessoas acabaram vítimas dos suspeitos.



Um morador, que presenciou a ação, conta que os homens agiram em questão de minutos. "Tudo muito rápido, eles apareceram de carro, já roubando o povo que estava no ponto de ônibus. Pararam os carros que estavam passando, até os de transporte coletivo. Eu não fiquei para ver, fechei até as janelas de casa com medo deles virem aqui também", fala ele, que prefere não dizer o nome.

Na hora do crime, uma ambulante, que também não se identifica por medo de represálias, conta que os suspeitos chegaram agindo com truculência. "De arma na mão, todos eles. Como minha barraca fica mais para trás, não vieram aqui, mas deu para ver roubando o povo do ponto de ônibus, gritando com todos. Quem era assaltado, só saía correndo depois assustado com eles", relata.

Moradores da região contam que o arrastão começou na altura do Posto do Farol, mas se estendeu pelo resto da avenida onde os bandidos passaram de carro. Ainda de acordo com quem vive no local, essa não é a primeira vez que um arrastão acontece no mesmo local, principal via do bairro.