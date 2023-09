Bandidos fazem pai e filho reféns e atacam casa lotérica e agência bancária na Bahia

Bandidos arrombaram uma lotérica e explodira o caixa eletrônico de uma agência bancária em Pirapiranga, na Bahia, na madrugada desta sexta-feira (1º).



A Polícia Civil diz que homens armados chegaram por volta das 3h ao município. Um táxista e o filho foram feitos reféns. Parte do bando levou os dois até a lotérica e a outra parte foi para o banco.



Com uma marreta, os criminosos quebraram a porta da lotérica, de onde levaram dinheiro e computadores. Depois de roubar o local, eles fugiram, mas abandonaram os reféns e o carro, um Ford Fiesta, na saída da cidade, na BA-220. No veículo, foram encontrados estojos dos calibre 12, .30 e 380.