Bandidos usaram sofá para incendiar ônibus em Castelo Branco

Os bandidos que incendiaram um ônibus no final de linha da comunidade da Creche, em Castelo Branco , usaram um sofá para por fogo ao coletivo. Na manhã desta sexta-feira (15), eles interceptaram um ônibus que fazia a linha Pirajá e obrigaram os moradores a descer. Horas depois a polícia fez uma ação no bairro, houve confronto e uma submetralhadora foi apreendida.

Segundo testemunhas, dois criminosos interceptaram o ônibus no início da manhã. Os passageiros e rodoviários foram obrigados a desembarcar enquanto eles arrastaram um sofá velho que havia sido descartado em um lixão que fica no final de linha. O móvel foi usado para dá início às chamas. A região é residencial e os moradores ficaram assustados. Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido.

Após o ataque, policiais militares fizeram rondas no bairro e encontraram mais criminosos. O tenente-coronel da PM, Roberto Castro, contou que as equipes encontraram cerca de 20 bandidos em uma região de mata, houve confronto, mas ninguém ficou ferido. Uma arma foi apreendida.

Testemunhas disseram estar ouvido disparos desde a madrugada e que grupos criminosos estão disputando o comando do tráfico de drogas na região. "Foram muitos disparos essa noite, mas não ouvi falar de feridos. O pior é que a gente não tem muito o que fazer. Ficamos assustados, mas a gente mora aqui e não temos condições de mudar", desabafou uma testemunha que pediu para não ser identificada.

A região onde o ônibus foi incendiado é residencial e as ruas ficaram desertas. Alguns moradores acompanharam o trabalho dos policiais e da imprensa das janelas dos imóveis. Após o ataque, a carcaça do ônibus foi recolhida e trabalhadores da Limpurb recolheram o que sobrou dos resíduos. A polícia prometeu reforçar o policiamento e viaturas da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão de plantão no final de linha.