MARKETING

Bar de Salvador promove 'festa da tornozeleira' após operação da PF contra Bolsonaro

O ex-presidente foi alvo de ação de madados e terá que cumprir medida cautelares

Maysa Polcri

Publicado em 18 de julho de 2025 às 19:21

Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Ton Molina/STF

Um bar de Salvador vai promover a 'festa da tornozeleira' na noite desta sexta-feira (18), após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de ação da Polícia Federal (PF), em Brasília. O Velho Espanha, tradicional estabelecimento localizado nos Barris, anunciou promoção no preço da cerveja como forma de celebrar a operação que investiga o ex-presidente. >

O bar de Salvador, que fica em frente à Biblioteca Central do Estado da Bahia, é conhecido por ser frequentado por pessoas de esquerda. Nesta sexta-feira (18), em uma postagem nas redes sociais, o estabelecimento ironizou as ações contra Bolsonaro. "É quase preso? É. Mas pra gente já tá valendo abrir uma Amstel a R$ 13 pra comemorar e soltar o coro de 'sua hora vai chegar'", diz a publicação no Instagram. >

Nos comentários, os clientes comemoraram a ação. "Que coisa maravilhosa! Viva minha terra", disse uma seguidora. "Sabia que vcs não deixariam de comemorar", disse outro internauta. A promoção é válida, segundo o estabelecimento, somente hoje e enquanto durar o estoque. >

Bar de Salvador promove 'festa da tornozeleira' após operação da PF contra Bolsonaro Crédito: Reprodução

Bolsonaro é alvo de operação

A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta sexta-feira (18) por manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.>

As medidas cautelares contra o ex-presidente têm relação com a possível obstrução de Justiça e coação no curso do processo dessa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, na qual Bolsonaro é réu, tendo sido apontado como líder do complô. >

A sessão de julgamento sobre as cautelares teve início ao meio-dia, poucas horas depois de a tornozeleira ter sido colocada em Bolsonaro. O ex-presidente foi levado, por volta das 10h desta sexta, até a Secretaria de Administração Penal do Distrito Federal para instalar o equipamento.>

Logo após ter a tornozeleira eletrônica instalada, Bolsonaro parou para falar com jornalistas e disse que o objetivo da medida imposta por Moraes seria promover sua “suprema humilhação”. Ele negou qualquer plano de sair do país para fugir de eventual condenação.

>

Jair Bolsonaro 1 de 36