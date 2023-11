Barbeiro é morto a tiros na porta de casa no bairro IAPI

A Polícia Civil investiga a morte do barbeiro Adenilton Barbosa da Cruz, de 52 anos, na tarde de sexta-feira (25), no bairro IAPI. O crime aconteceu por volta de 13h30, na rua José Olímpio da Silva, na porta de casa da vítima. Adenilton entrava no prédio onde morava com a esposa, quando suspeitos armados chegaram e fizeram os disparos. O barbeiro tentou correr, mas foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares da 37ª CIPM estiveram no local, mas a vítima já havia sido levada para o hospital. O enterro será realizado na tarde deste sábado (25) no Cemitério Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quintas, segundo a TV Bahia.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. Oitivas e diligências investigativas serão realizadas para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. O caso ficará com a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) .