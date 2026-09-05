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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:30
O trânsito de Salvador terá alterações neste fim de semana prolongado por causa de uma série de eventos realizados em diferentes pontos da cidade. As mudanças começam neste sábado (5) e seguem até segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil.
Entre as programações estão corridas de rua, paradas LGBTQIAPN+, Marcha do Orgulho Trans, Arrastão da Independência, caminhada e o projeto Vamos Ver o Pôr do Sol. Algumas intervenções começam ainda durante a madrugada e incluem interdições, desvios e instalação de barreiras.
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13ª Parada LGBTQIAPN+ do Alto de Coutos - sábado (5)
O trânsito será interditado de forma progressiva, das 15h às 20h, em uma faixa da Rua Muniz Travasso, com saída do antigo Final de Linha de Coutos, seguindo pela Rua Muruqui e Rua 2 de Julho, até o Terminal Alto de Coutos.
7ª Marcha do Orgulho Trans da Bahia - sábado (5)
Na Barra, a Marcha do Orgulho Trans provocará interdições progressivas das 15h às 20h na Avenida Sete de Setembro, entre o Largo do Porto da Barra e o Largo do Farol da Barra, além do próprio Largo do Farol. O trânsito que sair do Porto da Barra será desviado para a Avenida Princesa Isabel.
Motoristas terão como alternativas, no sentido Rio Vermelho/Barra, a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira, Rua Comendador Francisco Pedreira e Avenida Centenário. No sentido Ladeira da Barra/Ondina, a opção será seguir pela Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Ladeira da Gabriela e Avenida Reitor Miguel Calmon.
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4ª Parada LGBTQIAPN+ - sábado (5)
Em Ondina, haverá interdição progressiva das 15h às 23h na Rua do Corte Grande, Ladeira do Jardim Zoológico e 1ª Travessa do Corte Grande. Barreiras móveis serão instaladas na Avenida Anita Garibaldi com a Rua do Corte Grande e na Rua Raymundo Pereira de Magalhães com a Rua Macapá.
2ª Corrida Solidária da Transalvador - domingo (6)
A região entre Barra e Ondina terá mudanças entre 4h e 9h. As intervenções atingirão o Largo do Farol da Barra e trechos da Avenida Oceânica, além de pontos próximos à Avenida Mílton Santos.
No sentido Barra/Ondina, os motoristas poderão utilizar Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier e Avenida Centenário. Já no sentido Ondina/Barra, as alternativas são Avenida Oceânica, Avenida Mílton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro e Rua Professor Sabino Silva.
Arrastão da Independência - domingo (6)
No Jardim Nova Esperança, haverá interdição progressiva das 15h às 23h50 na faixa à direita da Rua Simone Barradas, a partir do Posto de Saúde João Roma, e da Rua Santo André, até o Final de Linha do bairro.
5ª Corrida do Profissional de Educação Física - domingo (6)
No Centro Administrativo da Bahia (CAB), as alterações acontecerão das 5h30 às 8h30 e atingirão trechos da 1ª, 2ª, 3ª e 5ª avenidas, além de acessos próximos ao Viaduto Engenheiro Leonel Brizola.
Como alternativas, no sentido Centro/Sussuarana, os motoristas poderão utilizar a Avenida Luís Viana Filho, 4ª Avenida e Avenida Ulisses Guimarães. No sentido contrário, a opção será Avenida Ulisses Guimarães, 4ª Avenida e Avenida Luís Viana Filho.
Treinão Tickt Run - domingo (6)
Entre Boca do Rio e Armação, a Avenida Octávio Mangabeira será interditada no sentido Itapuã, das 5h às 8h, entre o estacionamento do Jardim de Alah e o Centro de Convenções Salvador, incluindo a Via Célia Fontenelle.
Quem sair da Pituba em direção a Itapuã poderá retornar em frente ao McDonald's e seguir pela Rua Arthur de Azevedo Machado, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Professor Pinto de Aguiar e Avenida Octávio Mangabeira.
Vamos Ver o Pôr do Sol - domingo (6)
Na Boa Viagem, haverá interdição das 18h às 21h na Rua Monte Serrat/Ponta do Humaitá. Uma barreira móvel também será instalada na Rua da Boa Viagem com a Rua Professor Dionísio Pedro de Alcântara.
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Caminhada da Família - segunda-feira (7)
A Avenida Octávio Mangabeira terá interdição no sentido Itapuã das 7h às 9h, entre o estacionamento do Jardim de Alah e o Centro de Convenções Salvador.
7ª Marcha para Jesus - segunda-feira (7)
Entre Cabula e Tancredo Neves, haverá interdição progressiva das 13h às 20h em uma faixa da Rua Silveira Martins, Estrada das Barreiras, Rua Direta de Tancredo Neves, Rua da Romã e Rua do Alecrim. O percurso terá saída da UNEB e chegada no Conjunto Arvoredo.