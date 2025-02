CARNAVAL

Barra-Ondina terá rede elétrica exclusiva e reforçada

Confira dicas de segurança nos circuitos da folia

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 05:00

Carlinhos Brown será o embaixador da segurança no sistema elétrico Crédito: Divulgação

Numa das principais novidades em relação à infraestrutura para o Carnaval deste ano, o circuito Barra-Ondina terá uma rede elétrica exclusiva. A rede tem 2,2 quilômetros de extensão e, no trecho da Av. Oceânica, é totalmente subterrânea, o que diminui a possibilidade de interferências externas. O novo sistema também permite que haja maior flexibilidade operacional, com mais possibilidades de transferência de carga e normalização do fornecimento em tempo reduzido. >

O sistema elétrico que leva a energia para o Carnaval de Salvador foi reforçado pela Neoenergia Coelba, com investimento superior a R$ 12 milhões. A distribuidora concluiu obras estruturantes e manutenções preventivas nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, além de garantir um esquema especial de equipes durante os dias de folia. Outra novidade para o Carnaval de 2025 é a parceria com Carlinhos Brown para conscientizar a população sobre a segurança com a rede elétrica. As informações foram divulgadas em evento realizado nesta quarta-feira (12).>

A distribuidora também substituiu cerca de 13 quilômetros de fiação e instalou mais de 160 novos postes e transformadores nos circuitos. Toda a rede elétrica da Av. Almirante Marques de Leão, por exemplo, foi substituída pelos novos equipamentos reforçados. >

Para garantir o pleno funcionamento do sistema elétrico, os profissionais da Neoenergia Coelba percorreram 350 km da rede para inspecionar os circuitos e realizaram mais de 1.300 podas de árvores. Para prevenir o furto de cabos, principalmente nos circuitos Osmar e Batatinha, mais de 40 equipamentos foram blindados.>

“Desde 2024 estivemos comprometidos com a entrega de importantes obras que reforçaram o sistema elétrico dos circuitos do Carnaval”, destaca o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.>

Segurança>

Um dos maiores nomes da música brasileira, Carlinhos Brown será o embaixador da Neoenergia para conscientizar a população sobre a segurança com a rede elétrica durante o Carnaval. O artista gravou uma música com os cuidados que devem ser adotados com a rede elétrica para evitar acidentes. >

A campanha para educar a população tem também uma parceria com a Timbalada que vai entoar um jingle, cujo refrão é “não deixe o baixo astral acabar sua energia”, e será entoado no desfile do trio no sábado (2), com a participação de Brown. >

“Música é conexão. O jingle cria uma sintonia com um refrão marcante para que todo mundo fique atento à segurança da rede elétrica. Essa é a mensagem cheia de energia que queremos passar para as pessoas durante e depois do carnaval”, conta Carlinhos Brown. >

Além de Carlinhos Brown, o primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê, também irá reforçar a mensagem de segurança para a população. As mensagens com as orientações sobre o uso seguro da rede elétrica serão entoadas durante os eventos do Mais Belo dos Belos. >

Cuidado com serpentinas >