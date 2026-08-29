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Barra, Rio Vermelho, Itapuã e mais bairros terão trânsito alterado neste domingo (30) em Salvador; veja o que muda

Maratona, corrida no Comércio, evento no CAB, Marcha para Jesus, encontro de chicleteiros e Paradas da Diversidade vão modificar o tráfego da madrugada até a noite

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:00

Transalvador Crédito: Secom PMS

Motoristas que pretendem circular por Salvador neste domingo (30) precisam redobrar a atenção. Uma série de eventos esportivos, religiosos, culturais e de conscientização vai provocar bloqueios, interdições de faixas, desvios e instalação de barreiras em diferentes regiões da capital baiana.

As mudanças começam ainda durante a madrugada e atingem corredores importantes de mobilidade, como a Orla, entre a Barra e Itapuã, o Centro Histórico, o Comércio e o Centro Administrativo da Bahia (CAB). Durante a tarde, bairros como Boca do Rio, Jardim Nova Esperança, Pirajá, Bom Juá, Pernambués e Engenho Velho de Brotas também terão alterações no fluxo.

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A Transalvador montou uma operação especial para organizar o tráfego e garantir a segurança de participantes, pedestres e motoristas. Em alguns pontos, as interdições serão progressivas, com liberação das vias após a passagem dos eventos.

Meia Maratona Farol a Farol altera trânsito da Barra a Itapuã

Um dos principais impactos do domingo será provocado pela Meia Maratona Farol a Farol, que vai ocupar diferentes trechos da Orla durante a madrugada e a manhã.

Das 4h às 7h, haverá bloqueio com liberação progressiva na Avenida Oceânica. No sentido Rio Vermelho, a interdição atinge o trecho entre o Clube Espanhol e a Avenida Mílton Santos.

No sentido Itapuã, haverá alteração entre a Avenida Mílton Santos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão, em área compartilhada com grades.

Já no sentido Barra, o bloqueio será entre a Rua Eurycles de Mattos e a Travessa Bartholomeu de Gusmão, também com trecho compartilhado e organizado por grades.

Rio Vermelho terá bloqueios até as 8h

Entre 4h e 8h, outras vias da região do Rio Vermelho também terão interdições.

A Rua da Paciência terá duas faixas da direita interditadas no sentido Itapuã, entre a Rua Eurycles de Mattos e o Largo de Santana.

Também serão afetadas:

* Rua Guedes Cabral

* Rua Borges dos Reis

* Praça Colombo

* Rua Odilon Santos

No Largo da Mariquita, quem estiver seguindo no sentido Itapuã será desviado para a Rua do Meio.

Rotas alternativas entre Barra e Rio Vermelho

Quem estiver no sentido Rio Vermelho/Barra poderá utilizar como alternativas a Rua Eurycles de Mattos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Mílton Santos, Rua N e Rua Professor Sabino Silva.

Para motoristas que seguem da Ladeira da Barra em direção a Ondina, as opções indicadas são Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e Avenida Centenário.

Já quem vier da Avenida Cardeal da Silva no sentido Rio Vermelho poderá utilizar Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência no sentido Ondina, Rua Eurycles de Mattos e Avenida Anita Garibaldi.

Amaralina e Jardim de Alah terão mudanças até as 9h

Das 4h às 9h, haverá interdição de uma faixa e meia à direita em diferentes trechos da Orla.

As mudanças atingem:

* Rua Marquês de Monte Santo

* Praça dos Jangadeiros

* Avenida Amaralina

* Largo de Amaralina

* Avenida Octávio Mangabeira, até o Jardim de Alah

Avenida Octávio Mangabeira terá bloqueios até as 11h

Entre 4h e 10h, haverá interdição na Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o acesso ao Centro de Convenções Salvador.

A Via Célia Fontenele também será afetada nesse período.

Das 4h às 11h, as alterações avançam para outros trechos da Avenida Octávio Mangabeira.

Haverá interdição no sentido Itapuã entre o retorno do Colégio IMEJA, na Boca do Rio, e o retorno da terceira ponte, em direção à Avenida Pinto de Aguiar.

Também haverá bloqueio do retorno da terceira ponte até o retorno localizado após o SESC Piatã.

Na sequência, a faixa da direita será interditada entre o retorno após o SESC Piatã e a Praça de Piatã, além do trecho entre a saída da Praça de Piatã e o Largo da Sereia.

Itapuã também terá vias bloqueadas

Outras ruas próximas ao percurso da prova terão bloqueios.

São elas:

* Rua Aristides Mílton, no sentido Stella Maris

* Rua Professor Souza Brito

* Rua Farol de Itapuã

* Praça Vinícius de Moraes

Rotas alternativas para Itapuã e Stella Maris

Motoristas que precisarem seguir em direção a Itapuã e Stella Maris poderão utilizar um conjunto de vias alternativas.

Entre as opções estão Avenida Octávio Mangabeira, com retorno para o Costa Azul, Rua Artur de Azevedo Machado, Rua Dr. José Peroba, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Ibirapitanga e Avenida Tamburugy.

Também aparecem como alternativas Rua Rio Trabogi, Avenida Orlando Gomes, Avenida Dorival Caymmi, Avenida Mãe Stella de Oxóssi e Avenida Alameda da Praia.

Operação terá 25 barreiras na Orla

A operação da corrida também contará com barreiras instaladas ao longo do percurso.

Serão quatro barreiras fixas montadas a partir da meia-noite em acessos da Avenida Oceânica.

Outras 21 barreiras móveis começarão a funcionar a partir das 3h em diferentes pontos do trajeto.

Corrida no Comércio fecha vias entre 5h30 e 8h

Outra prova esportiva também vai alterar a circulação na região do Centro Histórico e da área portuária.

A Corrida e Caminhada da Classe Trabalhadora no Comércio terá operação especial entre 5h30 e 8h.

A Avenida da França terá interdição na faixa da direita, entre a Rua Estado de Israel e o Terminal Turístico Náutico da Bahia.

Também haverá alterações na Rua da Bélgica, no sentido Vale do Canela, na Praça Maria Felipa e na Avenida Lafayette Coutinho, a Contorno, no sentido Vale do Canela, entre a Praça Maria Felipa e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Desvios no Comércio

Na Avenida da França, haverá desvio próximo ao cruzamento do Moinho.

A Avenida Engenheiro Oscar Pontes também terá alteração, com direcionamento do fluxo para a faixa da esquerda.

Quem estiver saindo da Cidade Baixa em direção ao Centro poderá utilizar como alternativas:

* Avenida da França pela faixa da esquerda

* Rua da Polônia

* Avenida Estados Unidos

* Túnel Américo Simas

* Avenida Presidente Castelo Branco, no Vale do Nazaré

* Avenida Presidente Costa e Silva, no Dique do Tororó

Evento esportivo altera acessos ao CAB

O Circuito Porto Seguro Blue Run vai modificar o tráfego no Centro Administrativo da Bahia entre 5h30 e 9h.

Na 1ª Avenida, haverá interdições nos sentidos Assembleia Legislativa, Sussuarana e Paralela, entre a 2ª Avenida e o retorno da Balança.

A 2ª Avenida terá bloqueio no sentido Sussuarana, entre a Avenida Paralela e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Na 3ª Avenida, a alteração será entre a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e a 5ª Avenida.

Também haverá interdição na 5ª Avenida, na região do retorno em frente à Secretaria da Educação do Estado.

Alternativas no CAB

Motoristas que estiverem na Avenida Paralela poderão utilizar o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola como opção de retorno.

Para deslocamentos entre o Centro e Sussuarana, as alternativas indicadas são a própria Avenida Paralela, a 4ª Avenida do CAB e a Avenida Ulisses Guimarães.

Encontro de Chicleteiros fecha ruas da Boca do Rio

Durante a tarde, as mudanças passam a atingir outros bairros.

O 7º Encontro de Chicleteiros da Boca do Rio terá interdição progressiva na faixa da direita entre 13h e 19h.

O percurso começa na Avenida Iemanjá, nas proximidades da Churrascaria Boi Preto, e segue pela Avenida Simon Bolivar, Rua Antônio da Silva Coelho, Rua Luísa Marrin, Rua Simões Filho, Rua Abelardo Andrade de Carvalho e Rua Hélio Machado, até o final de linha.

Marcha para Jesus terá bloqueio a partir das 15h

No Jardim Nova Esperança, a Marcha para Jesus também vai alterar o trânsito.

O bloqueio será progressivo na faixa da direita a partir das 15h.

A concentração será na Rua Simone Barradas, na altura do Posto de Saúde João Roma, e seguirá pela Rua Santo André até a praça.

Pirajá terá interdição até as 22h

O Arrastão da Ressaca de Labatut vai provocar mudanças em Pirajá das 14h às 22h.

A interdição será progressiva em uma faixa da Rua Oito de Novembro, com saída na Praça General Labatut, e da Rua 24 de Agosto, até o final de linha.

Parada LGBT+ altera trânsito no Bom Juá

A 2ª Parada LGBT+ do Bom Juá terá interdição das 14h às 21h.

Uma faixa da Rua do Bom Juá ficará bloqueada entre a Rua Soares Filho e a Praça Eunápio de Queiroz.

O trânsito será desviado para a Jaqueira do Carneiro.

Pernambués terá bloqueio até as 20h

A 14ª Parada da Diversidade de Pernambués também terá esquema especial de trânsito.

Entre 14h e 20h, uma faixa será bloqueada no Largo da Ventosa, no Final de Linha, seguindo pela Rua Escritor Edson Carneiro, Rua Thomaz Gonzaga e Praça Artur Lago.

O fluxo será desviado para a Rua Chorrochó e Avenida ACM.

Engenho Velho de Brotas também terá interdição

A 10ª Parada LGBTQIAPN+ do Engenho Velho de Brotas terá interdição progressiva das 14h às 20h.

O bloqueio começa na Rua Padre Luiz Figueira, na altura da Igreja Santa Luzia, e passa pela Rua Almirante Alves Câmara e Avenida Laurindo Régis, na região do Parque Solar Boa Vista.

Transalvador orienta motoristas

Com alterações espalhadas por diferentes regiões e horários, a orientação é que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência.