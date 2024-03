POLÍTICA

Base de Jerônimo aprova urgência para empréstimo, e oposição reclama

Governador pediu à Assembleia Legislativa da Bahia um novo pedido de empréstimo no valor de R$ 400 milhões

A base governista aprovou, na tarde desta terça-feira (19), a urgência do pedido de empréstimo de R$ 400 milhões feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), e a oposição reclamou do que considerou “pegadinha” dos aliados do petista.