Batida entre caminhões e van deixa dois mortos e quatro feridos

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e uma van deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na manhã desta sexta-feira (16). A colisão aaconteceu na BR-116, em um techo da cidade de Araci, a 200 km da capital baiana. Uma das vítimas fatais era motorista de um dos caminhões. Ele morreu no local, enquanto a segunda vítima foi socorrida ainda com vida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resisitu.



De acordo com a TV Bahia, há outros quatro feridos. Dois deles, em estado grave, foram transferidos para o hospital de Feira de Santana. Os demais, com ferimentos mais leves, seguiram para uma unidade de atendimento na região.