Batida entre carro e caminhão deixa quatro mortos no Oeste da Bahia

Quatro pessoas morreram carbonizadas em um acidente na BR-020, em São Desidério, oeste baiano, na segunda-feira (3).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam em um mesmo carro, um Strada que se chocou frontalmente contra um caminhão na altura do KM 87. O impacto fez o carro pegar fogo.



O Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar no resgate e usou ferramentas especiais para retirar os corpos, que estavam presos nas ferragens.