Bebê de 1 ano morre após colocar pinça em tomada na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de Liz Santana Nascimento, de 1 ano, em Jacobina, no centro-norte do Estado. Segundo um familiar, a criança foi eletrocutada após colocar uma pinça em uma extensão que estava no chão, recebendo uma descarga elétrica fatal.



Liz chegou a ser socorrida para até a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas já chegou ao local morta. O corpo passará por perícia e a morte será investigada pela Delegacia Territorial de Jacobina.