TRAGÉDIA

Bebê de nove meses morre e seis pessoas ficam feridas em acidente no sul da Bahia

Batida entre dois carros teria ocorrido por excesso de velocidade e falta de atenção

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 18:32

Acidente no sul da Bahia causou a morte de um bebê e deixou seis feridos Crédito: Reprodução

Uma colisão entre dois veículos causou a morte de um bebê de nove meses e deixou outras seis pessoas feridas, no início da manhã deste domingo (15), na BA-001. O acidente aconteceu no quilômetro 304, no trecho entre as cidades de Ilhéus e Una, no sul da Bahia. A batida teria ocorrido por excesso de velocidade e falta de atenção, segundo a Unidade Operacional de Policiamento Rodoviário de Itabuna.

Um dos veículos trafegava em alta velocidade no trecho urbano quando colidiu com o carro que estava na frente e transportava cinco pessoas, além do bebê, segundo o major da Polícia Militar Itamar da Encarnação, comandante da Unidade Operacional de Policiamento Rodoviário.

"O acidente aconteceu, provavelmente, por falta de atenção e excesso de velocidade. O veículo da frente reduziu por conta do quebra-molas e, o carro de trás, bateu na traseira. O carro da frente, onde o bebê estava, capotou", explica o major.

O motorista do carro de trás ficou preso nas ferragens do carro e precisou ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Ilhéus.