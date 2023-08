Bebê de seis meses morre asfixiado em lençol no sul da Bahia

Um bebê de seis meses morreu asfixiado na quarta-feira (23), no povoado de Algodões, em Maraú, no baixo sul da Bahia.



O bebê teria morrido após se enrolar em um lençol, de acordo com a TV Bahia. Andréia Oliveira, titular da delegacia de Maraú, afirmou que a mãe do bebê disse, em depoimento, que não estava em casa quando a situação aconteceu e que a criança estaria com uma prima.



Segundo a Polícia Civil, o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus passará por necrópsia, e o laudo deve esclarecer a causa da morte.