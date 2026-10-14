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Bebê é sequestrado por homem armado na Bahia e encontrado abandonado em cabana

Carro em fuga foi flagrado por câmeras de segurança

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:35

Bebê estava com irmão
Bebê estava com irmão Crédito: Reprodução

Um bebê identificado pelo prenome Noah foi sequestrado na noite de terça-feira (13), na Praça Agripino, no povoado de Ponto do Astério, em Firmino Alves, no sul da Bahia. A criança foi encontrada abandonada na manhã desta quarta-feira (14), em uma cabana no município de Ilhéus, a cerca de 118 quilômetros de onde foi levada.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência. No local, a mãe da criança contou que um homem armado, em um veículo preto, levou o bebê, que estava sob os cuidados do irmão, e fugiu pela rodovia em direção a Itabuna.

O carro utilizado na fuga foi flagrado por câmeras de segurança. Após o sequestro, o policiamento foi reforçado e equipes realizaram rondas em toda a região sul da Bahia.

Veículo utilizado na fuga foi flagrado por câmeras de segurança.

Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
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Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução

Na manhã desta quarta-feira, policiais militares da 69ª CIPM encontraram o bebê abandonado em uma cabana em Ilhéus. A criança foi encaminhada a um hospital da região para atendimento médico.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do sequestro. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

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