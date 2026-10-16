DENÚNCIA

Bebê morre após gestante buscar atendimento em hospital de Feira de Santana; caso será investigado

Família questiona a assistência prestada à mãe de Serena e aponta possíveis falhas no atendimento; Fundação Hospitalar manifesta pesar e apura o ocorrido

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 13:00

Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher), em Feira de Santana Crédito: Divulgação

O dia 13 de outubro, a última terça-feira, era uma data muito esperada por Elis Lane Nere Bastos Souza e por sua família. Naquele dia, ela registrou em um vídeo que publicou nas redes sociais a ida ao Hospital Inácia Pinto dos Santos, conhecido como Hospital da Mulher, em Feira de Santana, para dar à luz a Serena. “Começou, começou. Vem a princesa”, diziam, nas imagens compartilhadas por Elis, que deu entrada na unidade médica com 39 semanas de gestação.

Segundo a família, todos os exames, incluindo a consulta de pré-natal feita naquele dia e a triagem no próprio Hospital da Mulher, indicavam que o feto estava bem. No entanto, o bebê nasceu sem vida. Em uma denúncia nas redes sociais, parentes de Elis pediram que os órgãos competentes investiguem uma suposta negligência no atendimento, falha na assistência e irregularidade na declaração de óbito.

“Não estamos apenas denunciando um atendimento, estamos clamando por respeito, por justiça e para que outras famílias não passem pela mesma dor”, diz a publicação, que traça uma cronologia do atendimento de Elis Lane desde antes de dar entrada no Hospital da Mulher.

No Diário Oficial de Feira de Santana desta sexta-feira (16), uma portaria assinada pela Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS) determinou a abertura de uma comissão de sindicância “para apurar fatos ocorridos” na unidade. Em nota enviada ao CORREIO, a entidade manifestou pesar pelo óbito fetal e expressou solidariedade à mãe e aos familiares.

“A instituição informa que está apurando o ocorrido, adotando as providências necessárias para esclarecer as circunstâncias do caso com responsabilidade e rigor técnico. A FHFS permanece à disposição da família para oferecer acolhimento e prestar os esclarecimentos necessários, respeitando a privacidade dos envolvidos”, pontuou a fundação.

Cronologia

Segundo a denúncia da família, Elis Lane fez acompanhamento de pré-natal no posto de saúde do povoado de Cabeça da Vaca, em Santo Estevão. Na última terça, ela chegou a ser atendida no local e a constatação seria de que não havia nada de errado com a gestação.

Após o atendimento no posto de saúde, Elis Lane começou a ter contrações. Assim, ela se deslocou para buscar atendimento para trabalho de parto no Hospital da Mulher, em Feira de Santana. Ainda no trajeto até a outra cidade, ela também foi avaliada no Hospital do Distrito do Bravo de Serra Preta. Lá, os batimentos do bebê foram auscultados e Elis Lane seguiu em direção a Feira de Santana acompanhada da mãe.

Ela deu entrada no Hospital da Mulher às 16h. Depois de duas horas de espera, foi avaliada pela triagem. Os batimentos cardíacos do feto foram novamente auscultados e nenhum problema teria sido identificado. “Logo após, mais duas horas depois, foi realizada avaliação de toque, sem a escuta dos batimentos cardíacos. A médica do plantão orientou que a paciente aguardasse mais duas horas para ser reavaliada”, diz a denúncia da família.

Em seguida, Elis Lane foi internada. Na sala pré-parto, a equipe tentou auscultar os batimentos cardíacos do bebê, mas, neste momento, já não foi possível escutar nada. Um médico foi acionado e teria chegado com um aparelho de ultrassom, mas também não teria conseguido mais ouvir os batimentos do bebê.

Foi quando o feto foi declarado sem vida. “O mesmo médico sugeriu que fosse realizada uma cesariana de urgência, mas ao chegar no centro cirúrgico, deixou a gestante sofrendo fortes contrações até o dia amanhecer”, aponta a família. O procedimento cirúrgico só teria sido feito no dia seguinte, a partir das 6h30.

A informação sobre a causa da morte tem sido questionada pelos familiares. Naquele momento, o médico teria explicado ao pai e à avó da criança que ela morreu por ter aspirado mecônio — como é chamada a primeira evacuação de um recém-nascido. “Segundo ele, a criança defecou na barriga da mãe, engoliu e foi para o pulmão. No entanto, quando o mesmo médico assinou a declaração de óbito, declarou causa desconhecida. O pai e a avó do bebê contestam essa conduta do médico”, completa a denúncia.

O sepultamento de Serena foi marcado para esta sexta-feira (16).

O médico citado pela família foi procurado pelo contato telefônico de sua clínica, mas ainda não foi localizado. O espaço segue aberto para manifestação.

De acordo com a prefeitura de Feira de Santana, o Hospital da Mulher atende a Feira de Santana e mais 80 municípios da regiãoa Feira de Santana e mais 80 municípios da região. Inaugurado em 1992, conta com mais de 25 mil procedimentos ambulatoriais por mês, além de 120 leitos, sendo nove de UTI Neonatal, sete de berçário de médio risco, e quatro de referência CPN (Centro de Parto Normal).

Confira a nota da Fundação Hospitalar na íntegra:

“A Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS) manifesta profundo pesar pelo óbito fetal ocorrido no dia 13 de outubro de 2026, no Hospital Inácia Pinto dos Santos — Hospital da Mulher, e expressa sua solidariedade à mãe e aos familiares neste momento de dor.

A instituição informa que está apurando o ocorrido, adotando as providências necessárias para esclarecer as circunstâncias do caso com responsabilidade e rigor técnico.

A FHFS permanece à disposição da família para oferecer acolhimento e prestar os esclarecimentos necessários, respeitando a privacidade dos envolvidos.

A Fundação Hospitalar reafirma seu compromisso com o fortalecimento das boas práticas assistenciais, o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e a prestação de um atendimento pautado pela ética, responsabilidade, respeito e compromisso com a vida.