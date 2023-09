Besouro Azul é a atração da próxima matinê do Cine Glauber Rocha

O filme "Besouro Azul", da DC, que tem como um dos papéis principais a atriz Bruna Marquezine, será exibido neste domingo (3), às 10h30, na próxima matinê do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, Centro de Salvador.



Os ingressos já estão à venda, apenas na bilheteria, com preço popular de 5 reais. A programação matinal inclui “Barbie’, que tem batido sucessivos recordes de público.



No mesmo horário, também com ingresso por 5 reais, o Cineclube Glauber Rocha, exibirá a “A morte de um ciclista” (1955), de Juan Antonio Bardem, que usa a sátira para criticar a sociedade espanhola da época.