Biblioteca sobre bicicleta promove troca de livros usados por novos em Salvador; veja onde encontrar

Bicibiblioteca foi lançada em escola de Salvador nesta quinta (21). Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

O projeto Bicibiblioteca, que consiste em uma biblioteca montada sobre rodas que oferece um acervo diversificado de livros novos para serem trocados por usados, chegou a Salvador nesta quinta-feira (21). O lançamento aconteceu na Escola Municipal Casa da Amizade, no Jardim Apipema, marcando a primeira das 25 onde ela vai passar até dezembro deste ano.



Quem não estuda mais e se interessou pela dinâmica do projeto também terá a chance de trocar seus livros nos espaços de grande circulação da capital baiana e em centros de cultura, até o dia 25 de fevereiro de 2024. A partir do próximo domingo (24), a Bicibiblioteca vai estar à disposição do público - infantil, jovem e adulto - na entrada do Calabar, na Avenida Centenário, s/nº, em frente à Delicatessen Doce Pão e ao Posto Shell, das 10h às 16h.

Paralelamente ao intercâmbio das obras, vão ocorrer atividades de contação de histórias e leitura em voz alta para animar o domingo dos baianos. A cada 15 dias, a bicicleta também visitará a Casa Apipema, centro cultural localizado no Jardim Apipema, para promover as mesmas atividades, a partir do dia 30 de setembro (sábado).

Para os alunos da Escola Municipal Casa da Amizade, que puderam conhecer a biblioteca antes da maioria dos soteropolitanos, a animação foi grande, segundo conta a idealizadora do projeto, Fabiana Maugé. Cada um deles ganhou um livro para trocar por outro depois que finalizar a leitura.

Bicibiblioteca passará por 25 escolas de Salvador. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

“É muito importante ter um projeto como esse em escolas que atendem as crianças da região do Calabar, que acabaram de sofrer tanto com os índices de violência. Facilitar o acesso ao livro é muito importante. Ver o contato das crianças com o livro, em dúvida de qual levar para casa foi emocionante”, contou Fabiana.