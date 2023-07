Bicentenário da Independência é celebrado com show especial em Salvador

Show da Baianasystem no 2 de Julho. Crédito: ARISSON MARINHO/ CORREIO

O bicentenário da Independência do Brasil na Bahia foi celebrado com um show especial, comandado pela banda Baianasystem, na Praça Cairu, em Salvador. Batizado de Sambaqui, o espetáculo destacou o protagonismo dos baianos na luta pela liberdade e atraiu uma multidão para o centro da cidade.



Em um ato emocionante, os caboclos de Itaparica - representando os guerreiros que lutaram pela liberdade dos brasileiros - participaram da abertura do show entoando cânticos ancestrais. Antes deles, a orquestra Afrosinfônica tocou o hino do 2 de Julho. Segundo o vocalista da BaianaSystem, Russo Passapusso, o nome Sambaqui foi escolhido para honrar esses homens e mulheres negros e indígenas.

Caboclos se apresentam em show do bicentenário.

"Em todas as datas nós temos ciclo de recomeço, renascimento, respeito a quem passou, revivendo quem passou em nós. Maria Filipa, Mariele vive, tudo isso fala de Sambaqui. É um ícone, uma força falar de Sambaqui e explicar as pessoas do nosso jeito", disse o vocalista da BaianaSystem.

Para o secretário de Cultura de Salvador (Secult) Pedro Tourinho, a escolha da banda para comandar a festa também não foi à toa. "BaianaSystem é um grupo que surgiu da força popular, furou todas as bolhas do mercado e sempre valorizou muito as raízes e história da Bahia. Não consigo imaginar outro artista que possa contar melhor essa história do 2 de Julho, com todo cuidado e força que essa história tem", destacou o gestor.

Show de Baianasystem em celebração ao bicentenário da Indep.

Além dos grupos que participaram da abertura do show, outros seis artistas convidados subiram ao palco: Lazzo Matumbi, Raquel Reis, Claudia Manzo, Liz Reis, Elivan Conceição e Vandal. O cantor Vandal foi a participação da noite. O rapper agitou o público com suas músicas de amor e protesto.

Outro que estremeceu a plateia foi Lazzo, com seus clássicos da música baiana, como 14 de maio. "Como é lindo ver o nosso povo reunido", celebrou o cantor, destacando um dos trechos da canção. Para ver o espetáculo de perto, alguns baianos se adiantaram e chegaram na Praça Cairu até três horas antes do início da festa. Entre elas, a estudante Beatriz Tourinho, 20 anos.

Ela, que chegou às 17h, se descreve como fã da BaianaSystem e tem uma história especial com a banda. "Eu conheci o grupo quando a realidade estava me deixando bastante ansiosa e o futuro para mim era a esperança de sair se uma situação difícil. Então, quando eu ouvi eles gritarem 'O futuro não demora' pela primeira vez, foi uma luz no fim do túnel", contou ela que tem a frase tatuada no braço.

Beatriz tem tatuagem em homenagem a BaianaSystem.

Uma hora antes de Beatriz chegar, às 16h, a estudante universitária Bárbara Fonseca, de 42 anos, e a sua filha Flora Luz, de 14, já estavam lá para garantir um lugar na grade do palco. Usando brincos no formato da máscara triangular símbolo da banda, Flora contou que se adiantou pela paixão que nutre pelo grupo desde os seus 9 anos.

"A primeira música que eu escutei foi Duas Cidades, e desde então eu me apaixonei. Me encantei pelo estilo da música, como eles conseguem misturar vários tipos e formar um movimento que atrai tanta gente", contou Flora. "E eu, como mãe, admiro esse bom gosto e tento acompanhar essa galera jovem", completou Bárbara.

Nas rodas da Baianasystem havia pessoas de todas as idades. A ação da plateia de abrir espaço no meio da multidão e depois fechar pulando até o centro da roda já é uma tradição nos shows da banda. Músicas como 'Saci' costumam empolgar a galera ainda mais, e ontem não foi diferente.

"Para a gente é uma união de histórias, não há coincidência em nada. Nós estamos unidos para falar além da banda, para destacar as histórias e celebrar a vida", destacou Russo Passapusso.

