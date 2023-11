Black Friday terá shoppings abertos às 6h em Salvador, veja horários

Horário será estendido em diversos estabelecimentos durante o final de semana. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A largada para a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (24), será dada cedo nos shoppings de Salvador. Os estabelecimentos vão abrir as portas até três horas antes para quem desejar aproveitar as promoções da data. A expectativa é que as vendas superem a do ano passado e atinjam a marca de R$7,2 bilhões em novembro.

A estimativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) e representa um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. De olho na movimentação, os shoppings da capital vão abrir mais cedo e terão horário estendido na sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26). Confira a lista completa:

Shopping da Bahia

Na sexta-feira (24), o Shopping da Bahia funcionará das 6h às 23h. No sábado (25), as vendas terão início às 9h até às 23h. O horário também será especial no domingo (26), quando as mega lojas ficarão abertas das 9h às 22h.



Salvador Shopping

Funcionará das 8h às 23h. Mas as grandes lojas (Americanas, Le Biscuit e Pernambucanas) estarão abertas a partir das 7h.



Shopping Bela Vista

Na sexta (24), funcionará das 7h às 23h, para âncoras e megalojas, e das 9h às 22h, para demais operações. No sábado (25), o funcionamento será das 9h às 22h e, no domingo (26), será ampliado das 12h às 21h para todas as lojas.



Salvador Norte Shopping

O horário especial será das 8h às 23h, na sexta-feira (24). Lojas Americana, Le Biscuit e Pernambucanas estarão abertas uma hora mais cedo, às 7h.



Outlet Premium Salvador

Terá horário especial na sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26): das 9h às 22h.



Shopping Barra

O shopping terá horário estendido na sexta-feira (24) e funcionará das 9h até às 23h. Já as lojas PB Kids, Americanas, Magazine Luiza, Riachuelo, Nike e C&A funcionarão das 8h às 23h. No final de semana o horário será normal: das 9h às 22h, no sábado (25), e 12h às 20h, no domingo (26).



Shopping Paralela

Na sexta-feira (24), o shopping funcionará das 9h às 22h. No final de semana o horário será normal: das 9h às 22h, no sábado (25), e 13h às 21h, no domingo (26).



Shopping Paseo

Também funcionará uma hora a mais do que o habitual, das 9h às 21h. No sábado (25), das 9h às 21h) e, no domingo (26), das 13h às 20h.



Shopping Itaigara

Não terá o horário de funcionando alterado e funcionará das 9h às 20h