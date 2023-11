Black Friday teve movimento tímido pela manhã em Salvador

Avenida Sete de Setembro fluiu com tranquilidade . Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A manhã de Black Friday foi tímida em Salvador, nesta sexta-feira (24). Algumas lojas de shoppings e estabelecimentos de rua tiveram movimento intenso, mas a maioria registrou demanda normal de consumidores. Apesar disso, os gerentes estão otimistas que até o final do dia as vendas serão impulsionadas.



Na Avenida Sete de Setembro foi possível caminhar sem dificuldades pelas calçadas estreitas durante a manhã, e o trânsito de veículos fluiu sem congestionamento. As lojas com maior registro de aglomeração foram as duas unidades da Narciso. O gerente Lucas Silva, que comanda a unidade próximo ao Relógio de São Pedro, está otimista.

“A expectativa é grande, poque temos muitos produtos em oferta. As toalhas e prato estão de R$ 14, 99, quentinha, macia e fofinhas. O mop giratório na super promoção de R$ 39,99. Panela de pressão que baixou o preço agora e está de R$ 49,99, e o especial da gente que é o travesseiro ortopédico de R$ 29,99. Fizemos um esquenta a semana toda e o movimento foi bom”, afirmou.

Lenções e mantas também atraíram a atenção dos consumidores. Por volta das 9h30, a fila do caixa avançava dos fundos até o meio da loja. Já na Magazine Luiza do Shopping da Bahia, houve fila para entrar assim que as portas abriram. O gerente Hudson Souza contou que a expectativa é vender 30% a mais que a Black Friday do ano passado.

“A gente abiu bem cerdo [por volta de 6h30] e já tinha muitos clientes esperando na porta da loja. Nossa expectativa é muito grande, um crescimento e 30% comparado ao mesmo período do ano passado. Geralmente os produtos mais procurados são smart TV e smartphones, mas temos produtos mais baratos como travesseiros, panelas e fritadeiras que a gente vende bem”, explicou.

A loja promete até 80% de descontos em alguns produtos e tem smart tv a partir de R$ 899 e smartphones de 64 GB a partir de R$ 599. As ofertas seguem até domingo (26) ou enquanto durarem os estoques. Lojas de vestuário e de cosméticos também apostaram nas promoções. No Shopping Piedade tem estabelecimento de moda masculina derrubando os preços pela metade. As etiquetas vermelhas foram remarcadas por cima das originais.

O autônomo Matheus Costa, 23 anos, aproveitou a Black Friday para comprar produtos de higiene, um hábito que ele repete há alguns anos nessa época, mas fez algumas reclamações.

“Esse ano teve muita enganação. Uma loja disse que só parcela a compra sem juros para valores acima de R$ 400, é mole um negócio desses? Comprei o que queria comprar porque estava monitorando os preços há mais de um mês e realmente teve desconto, mas tive que pagar tudo a vista. Peguei desodorante, escova de dente e creme dental”, contou.