COMÉRCIO

Black Week em Salvador tem roupas a partir de R$ 29,90 e calçados por R$ 69,99

Campanha do Shopping Center Lapa acontece até domingo (e reúne promoções em moda, calçados, acessórios, beleza e serviços

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13:42

Shopping Center Lapa Crédito: Reprodução

O comércio baiano deve movimentar R$ 16,4 bilhões em novembro nos segmentos relacionados à Black Friday, com crescimento real estimado em 5% na comparação com o mesmo período de 2025, segundo projeção da Fecomércio BA. Aproveitando a expectativa de aquecimento das vendas, o Shopping Center Lapa promove, entre esta segunda-feira (23) e domingo (29), a Black Week, campanha que oferece descontos de até 70% em estabelecimentos de diferentes segmentos. A iniciativa também busca atrair consumidores interessados em antecipar as compras para o Natal.

Durante a campanha, os clientes poderão encontrar ofertas em diversas lojas. Na Chilli Beans (L3), as armações de grau custam a partir de R$ 149,98, enquanto os óculos de sol têm descontos de até 50%. A Gold Spell (L3) oferece kits de cosméticos com cinco produtos por R$ 289,99. Já na Amiga Perua (L2), há blusas a partir de R$ 29,90 e vestidos a partir de R$ 59,90. Na Leão de Ouro (L2), os calçados femininos e masculinos custam a partir de R$ 69,99.

A Zap Jeans (L2) participa com calças masculinas a partir de R$ 69,99 e femininas a partir de R$ 79,99, além de um combo com três camisetas masculinas por R$ 99,99. A CVC (L2) também integra a campanha, com condições especiais para viagens até junho de 2027. Na Melissa (L1), produtos selecionados terão 50% de desconto, enquanto o WS Ateliê de Bordados e Costuras (L1) oferecerá qualquer brasão por R$ 49,90. As ofertas estão sujeitas à disponibilidade e às condições estabelecidas por cada loja.

A estimativa da Fecomércio BA leva em consideração a expansão do chamado Black November, movimento em que o comércio distribui as promoções ao longo de todo o mês, em vez de concentrá-las apenas na Black Friday. Outro fator que pode contribuir para a competitividade dos preços é o volume de estoques das lojas. De acordo com o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), a proporção de empresários que consideram ter mercadorias acima do nível adequado passou de 26% para 29% em um ano. Esse cenário pode favorecer a oferta de descontos, especialmente no segmento de vestuário.

Para Aline Ferraz, gerente de Marketing do Shopping Center Lapa, a campanha ocorre em um período estratégico para consumidores e lojistas. “A Black Friday é uma oportunidade para o público encontrar condições especiais em diferentes segmentos e antecipar parte das compras de fim de ano. No Shopping Center Lapa, buscamos reunir opções que atendam a diferentes necessidades, em um ambiente de convivência que oferece praticidade para quem circula diariamente pela região central de Salvador”, afirma.

Estacionamento

Entre os dias 26 e 28 de novembro, o estacionamento do shopping também funcionará com tarifas promocionais. Para carros, o valor será de R$ 10 pelas primeiras quatro horas, com acréscimo de R$ 6 por hora adicional. Já para motocicletas, a tarifa será de R$ 5 pelas primeiras quatro horas, mais R$ 4 por hora excedente.

Serviço

Black Friday Shopping Center Lapa

Quando: 23 a 29 de novembro de 2026

Descontos: até 70%, conforme as condições de cada loja

Onde: Shopping Center Lapa, Centro de Salvador

Estacionamento (26 a 28 de novembro):

Carros: R$ 10 pelas primeiras quatro horas + R$ 6 por hora adicional.