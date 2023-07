Bloco do prefeito: Bruno Reis faz cortejo cercado por apoiadores

Bruno Reis participa do 2 de Julho. Crédito: Betto Jr./ Secom

O prefeito Bruno Reis botou seu bloco na rua durante a comemoração do bicentenário do 2 de Julho neste domingo (2). Ao lado de aliados políticos e cercado por uma multidão, o gestor foi do Largo da Lapinha ao Terreiro de Jesus, no Pelourinho, embalado por gestos de apoio de quem o encontrou. No percurso, não faltaram selfies e nem abraço nas pessoas que se apertaram para conseguir cumprimentá-lo.



A pedagoga Silvana Serrano, 55 anos, era uma das pessoas no meio da muvuca. Ela se posicionou de maneira estratégica em uma das ladeiras da Lapinha para ver o gestor passar e colou no grupo quando ele chegou. "Escolhi comemorar o 2 de Julho acompanhando quem apoio e tenho admiração pelo trabalho, principalmente em relação à promoção de cidadania. Estou aqui pertinho vendo uma chance para me aproximar e tirar uma foto com meu prefeito", conta ela, que saiu da Pituba para participar do cortejo.

Antes mesmo da caminhada, Bruno destacou os 200 anos de independência e se disse grato por ser o prefeito de Salvador na data. "É uma alegria estar como prefeito de Salvador no bicentenário e organizar os festejos de uma data tão importante para a Bahia e para o Brasil. É o momento de celebrar, relembrar e preservar tanto a nossa história como os nossos heróis", falou Reis.

O gestor saiu em cortejo às 9h e só chegou ao ponto final do trajeto às 12h30. Por onde o bloco do prefeito passou, o azul - cor das camisas utilizadas pelos seus apoiadores - 'pintou' as ruas. Nem a chuva, que chegou quando o grupo já estava no Santo Antônio Além do Carmo, foi capaz de esvaziar o bloco que se destacou em meio às bandas e movimentos que desfilam na data.

Reis agradeceu a multidão que o acompanhou e declarou felicidade ao comemorar a data com seus apoiadores. "Eu vim prestar homenagem à história, agradecer aos heróis da independência, mas estou de bem com a vida, com as pessoas e agradeço o carinho e as palavras de estímulo", disse.

Com o prefeito, estiveram aliados políticos como a vice-prefeita Ana Paula Matos, o deputado federal Léo Prates e o secretário de Governo, Cacá Leão. Todos analisaram positivamente o bloco do prefeito e destacaram que é um gesto de força que a gestão tem com a população.

Léo Prates afirmou que o que se viu no cortejo é só uma amostra do que acontece em Salvador diariamente. "O prefeito Bruno Reis vem mostrando todos os dias a sua força e liderança aqui na cidade de Salvador. Nessa data especial, o apoio da população não seria diferente, o que nos deixa muito felizes", avaliou o deputado.

Cacá Leão corroborou com Prates ao destacar que Bruno não estava nos braços do povo à toa. Ele ainda falou na felicidade de fazer parte do grupo político do prefeito. "Como cidadão, soteropolitano e político baiano, fico muito feliz em ver e estar ao lado do prefeito Bruno Reis e da vice Ana Paula Matos fazendo parte dessa história e dessa gestão que é reconhecida aqui", garantiu o secretário.

Protagonistas

Além de destacar a força da gestão no cortejo, a vice-prefeita Ana Paula Matos fez questão de lembrar que, no 2 de Julho, se comemora uma indepedência que tem mulheres como protagonistas. "É uma honra ser uma mulher representando essa gestão e liderando a cidade com Bruno nesses 200 anos", inicia a vice-prefeita.

"Se trata de uma independência conquistada, sobretudo, pela força da mulher. Pela força do feminino, do coletivo e pela inteligência que ajudou a consolidar a independência da Bahia e do Brasil", declara Ana Paula, que diz se inspirar em figuras como Maria Felipa, Maria Quitéria, Joana Angélica e muitas outras mulheres que ajudaram a construir o que temos hoje.

Bruno Reis também declarou que se inspira na força e na capacidade de tomar decisões das mulheres que foram fundamentais para que o Brasil fosse independente na Bahia. "É uma data inspiradora para mim enquanto gestor público para ter coragem de tomar decisões e ter força e disciplina para seguir com o trabalho. Tomo como exemplo as protagonistas da independência para transformar a nossa cidade", completa.

O bloco do prefeito contou ainda com a presença de vereadores da base do governo na câmara. A programação da prefeitura não começou e nem acabou com o desfile. A Fundação Gregório de Mattos (FGM) organizou uma série de eventos com o tema “Salve nossa terra, Salve o Caboclo”. Na última sexta-feira (30), houve a estreia do espetáculo A Resistência Cabocla, com o Bando de Teatro Olodum e Convidados, no palco do Campo Grande.

No sábado pela manhã, aconteceu a celebração do Te Deum na Igreja da Catedral da Sé, Terreiro de Jesus, com participação do Coral da Basílica do Bonfim, regido pelo maestro Francisco Carlos Rufino. Logo depois, o prefeito entregou a requalificação do Largo da Lapinha e do Pavilhão 2 de Julho.

Depois da cerimônia e cortejo do domingo, no Campo Grande, houve o tradicional Encontro de Filarmônicas. Comandado pelo maestro Fred Dantas, o evento teve a participação das filarmônicas da Guarda Municipal, João Mendes (Canarana), Lyra dos Artistas (Santo Amaro), Ferroviários Bonfinenses (Senhor do Bonfim), Oficina de Frevos e Dobrados e Bráulio Pimentel (Alagoas).

Já no início da noite, o palco Praça Visconde de Cairu recebeu o Especial Sambaqui, com shows da Baiana System e Lazzo Matumbi, Raquel Reis, Claudia Manzo, Liz Reis, Elivan Conceição, Caboclos de Itaparica, Afrosinfônica e Valdal.