JÁ É CARNAVAL, CIDADE

Bloquinho dos Idosos desfila no Santo Antônio Além do Carmo nesta quarta (19)

Concentração começa às 15h, em frente ao Centro de Saúde do bairro

Millena Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 09:01

Bloquinho de Idosos no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: GCM/PMS

O Bloquinho dos Idosos desfilará no Santo Antônio Além do Carmo nesta quarta-feira (19). Cerca de 200 participantes, que integram o projeto Saúde Melhor Idade, são esperados para a atividade, que é realizada pela Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (Cprev) da Guarda Civil Municipal (GCM). A concentração será às 15h, em frente ao Centro de Saúde do bairro. >

O cortejo sairá pela Rua Direta, juntamente com a Banda de Música da GCM, até o Largo de Santo Antônio. O coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo conta que o objetivo é promover um carnaval para os idosos que fazem parte do projeto, relembrando, inclusive, as marchinhas carnavalescas durante o trajeto. >

“Como muitos viajam ou não curtem o Carnaval em si, a gente promove esse bloquinho antecipado, que é também uma confraternização para a pausa que a Guarda Municipal faz para entrar na Operação Carnaval, então convocamos todos eles para confraternizar, brincar e curtir. Chegando ao Largo do Santo Antônio, damos uma volta, tocamos o coreto e depois Ubirajara Azevedo faz uma apresentação solo para eles, encerrando o evento”, revela. >

Projeto >

O projeto Saúde Melhor Idade tem como objetivo melhorar a coordenação motora, a autoestima e a qualidade de vida dos idosos. A iniciativa é coordenada pela Guarda Municipal desde 2017 e consiste na realização de atividades em dias alternados para o público da terceira idade nos bairros de Santo Antônio Além do Carmo, na sede do órgão, situada na Avenida San Martin, Fazenda Grande do Retiro e na Pituba. >