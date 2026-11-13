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Boa noite, Cinderela: sindicato cobra investigação sobre morte de investigador aposentado em Itaparica

Polícia apura suspeita de envenenamento e roubo de pertences; familiares relatam transferências via Pix realizadas após a morte da vítima

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:59

19ª Delegacia (Itaparica)
19ª Delegacia (Itaparica) Crédito: Reprodução

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) divulgou uma nota cobrando “celeridade” da Polícia Civil nas investigações sobre a morte do investigador aposentado Jailson Ferreira Andrade. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 13 de agosto, na localidade conhecida como Quebra-Mar, na Praia de Búzios, em Itaparica.

A principal linha de investigação considera a possibilidade de aplicação do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. A suspeita é de que a vítima tenha sido envenenada para facilitar o roubo de seus pertences e a realização de movimentações financeiras.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 19ª Delegacia Territorial de Itaparica, Jailson teria conhecido duas mulheres durante uma viagem de ferry-boat. Após almoçarem em uma churrascaria, o grupo seguiu para a residência do investigador. Um dos acompanhantes, no entanto, deixou o local depois de uma discussão. Na manhã seguinte, Jailson foi encontrado morto.

Durante a perícia, foram identificados os desaparecimentos do celular, dos cartões bancários, da carteira porta-documentos e da arma de fogo da vítima. As duas mulheres foram identificadas no decorrer das diligências policiais. Também há registro de um mandado de prisão preventiva expedido contra uma das investigadas.

Segundo familiares, após a morte do investigador, foram identificadas movimentações bancárias e transferências via Pix realizadas por meio do celular da vítima. Eles também receberam informações de que o aparelho teria apresentado atividade em um shopping de Salvador.

Diante da gravidade do caso, o Sindpoc manifestou solidariedade aos familiares e cobrou empenho das autoridades policiais para localizar as investigadas, cumprir os mandados judiciais e esclarecer as circunstâncias da morte. O sindicato também reforçou que defende uma resposta rápida das forças de segurança para que os responsáveis sejam identificados e levados à Justiça.

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