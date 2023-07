Boca do Rio terá Arena Multiuso com capacidade para 16 mil pessoas, diz Bruno Reis

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse na noite desta quinta-feira (14) que vai anunciar em breve a implantação da Arena Multiuso, equipamento que terá capacidade para cerca de 16 mil pessoas e será instalado na orla da Boca do Rio. Durante entrega de uma praça em Jardim Armação, o prefeito destacou que a cidade precisa de um equipamento desta magnitude. “A arena vai ser climatizada, vai receber shows, terá camarotes, com capacidade para 12 mil pessoas sentadas, em pé pode chegar a 16 mil. Vai ser um grande equipamento. Nossa expectativa é soltar a licitação ainda neste mês de agosto”, destacou o prefeito.

Segundo ele, desde a desativação do Balbininho, Salvador tem necessidade de uma arena multiuso. “Será um ginásio multiuso que vai ficar ali ao lado do Centro de Convenções. Um equipamento que vai se comunicar com o Centro de Convenções, com o Parque dos Ventos e com a Arena Daniela Mercury. Um ginásio importante para nossa cidade, que carece de um equipamento dessa magnitude, e que nós vamos ter”, disse.