Bolsa Família: acompanhamento de saúde dos beneficiários termina no dia 28

O prazo para o acompanhamento de saúde dos beneficiários do Bolsa Família termina no próximo dia 28. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), somente 41,26% das pessoas aptas a realizar o procedimento compareceram aos postos de saúde da capital baiana.



Para evitar o bloqueio do benefício, é necessário que crianças de 0 a 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes compareçam a um dos 160 postos de saúde para realizar o acompanhamento, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para essa avaliação e registro dos dados é necessário levar o cartão do Bolsa Família, RG ou CPF, a Caderneta da Criança e o Cartão da Gestante.