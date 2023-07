Bombas explosivas para pesca ilegal são apreendidas em Itaparica

Seis bombas explosivas utilizadas para pesca ilegal foram apreendidas na região de Itaparica, na região de Mocambo, nesta quinta-feira (13). Além das bombas, também foram apreendidas duas embarcações utilizadas no crime. Os infratores fugiram, e ninguém foi preso até então. A apreensão aconteceu em operação planejada de combate à pesca predatória e cumprimento aos defesos das espécies marinhas realizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em parceria com a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA).

O Inema alerta que a pesca com uso de explosivos é uma prática ilegal que tem diversos impactos negativos, como a morte de representantes da fauna e flora do ecossistema marinho, comprometimento da cadeia alimentar das espécies e geração de perturbação em escala macro e micro nestes habitats.

As punições para o uso de pesca com bomba no estado são severas. Quando é dado o flagrante, principalmente quando há a apreensão do artefato explosivo, o infrator é preso e devidamente enquadrado, o que pode acarretar pena de reclusão de 01 a 05 anos, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais N° 9.605 de 12/02/1998.