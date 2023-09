Bombeiros apagam incêndio em imóvel no Imbuí

Uma equipe do 3° Batalhão de Bombeiros Militares, em Salvador, apagou, na tarde desta terça-feira (12), um incêndio em um imóvel no bairro do Imbuí. Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.



A ocorrência durou pouco mais de uma hora e após debelarem as chamas os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar possíveis reignições. Os militares foram acionados através do Centro Integrado de Telecomunicações (Cicom).



Caso perceba algum princípio de incêndio, o cidadão deve se abrigar em local seguro. O corpo de bombeiros também deve ser acionado, através da central 193.