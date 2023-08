Bombeiros arrombam porta para ajudar grávida em trabalho de parto

Os bombeiros precisaram arrombar a porta de uma casa em Jequié, no sudoeste da Bahia, para ajudar uma mulher que estava trancada dentro do imóvel e em trabalho de parto. O caso aconteceu no último domingo (6), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado pela gestante. Ela estava sem as chaves.



Ao chegarem na residência, localizada no bairro Jequezinho, Os bombeiros do 8º BBM arrombaram a porta e perceberam que a bebê, uma menina, já havia nascido. Os militares iniciaram os primeiros atendimentos à mãe e filha e fizeram o corte do cordão umbilical.