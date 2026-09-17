Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu após mergulho em Guarajuba

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Millena Marques
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:44
Um jovem desapareceu após mergulhar na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última quarta-feira (16). A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) permanece, nesta quinta-feira (17), realizando as buscas. Até o momento, não há mais informações sobre o caso.
Segundo a corporação, as varreduras acontecem tanto por terra quanto no mar, com o apoio de uma moto aquática.
Salvador registrou 268 afogamentos em 2025
Recomendações
Para evitar esse tipo de incidente, especialistas apontam uma série de cuidados. As recomendações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) vão desde a escolha de locais monitorados por salva-vidas até a utilização de coletes apropriados em vez de boias, que podem transmitir uma falsa sensação de segurança.