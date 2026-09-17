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Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu após mergulho em Guarajuba

Equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar realiza

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:44

Jovem desapareceu após mergulhar no mar de Guarajuba
Jovem desapareceu após mergulhar no mar de Guarajuba Crédito: Corpo de Bombeiros

Um jovem desapareceu após mergulhar na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última quarta-feira (16). A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) permanece, nesta quinta-feira (17), realizando as buscas. Até o momento, não há mais informações sobre o caso. 

Segundo a corporação, as varreduras acontecem tanto por terra quanto no mar, com o apoio de uma moto aquática.

Salvador registrou 268 afogamentos em 2025

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Homem morreu afogado na praia de Itapuã no dia 2 de junho por Reprodução

Recomendações

Para evitar esse tipo de incidente, especialistas apontam uma série de cuidados. As recomendações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) vão desde a escolha de locais monitorados por salva-vidas até a utilização de coletes apropriados em vez de boias, que podem transmitir uma falsa sensação de segurança.

Tags:

Guarajuba

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