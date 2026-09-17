LITORAL NORTE

Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu após mergulho em Guarajuba

Equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar realiza

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:44

Jovem desapareceu após mergulhar no mar de Guarajuba Crédito: Corpo de Bombeiros

Um jovem desapareceu após mergulhar na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última quarta-feira (16). A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe náutica do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) permanece, nesta quinta-feira (17), realizando as buscas. Até o momento, não há mais informações sobre o caso.

Segundo a corporação, as varreduras acontecem tanto por terra quanto no mar, com o apoio de uma moto aquática.

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