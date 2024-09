MEIO AMBIENTE

Bombeiros já registraram 422 incêndios florestais na Bahia em 2024

Equipes estão caminhando até 2h na mata com equipamentos para conter as chamas

Gil Santos

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 16:06

Bombeiros estão em 15 municípios baianos apagando incêndios Crédito: Divulgação

A Bahia já registrou 422 incêndios florestais este ano. Segundo os profissionais, em 95% dos casos, o fogo começa por ação humana, que usa esse recuso para queimar lixo ou limpar terreno e perde o controle da situação. Setembro é o período mais crítico por conta do clima seco, e a região oeste do estado é a mais prejudicada. Equipes estão caminhando até 2h na mata, carregando equipamentos, para conter as chamas. Atualmente, 145 bombeiros estão combatendo o fogo em 15 municípios baianos.

Nesta segunda-feira (16), o comandante geral Adson Marchesini não pôde comparecer à reunião de balanço de ocorrências da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), porque está acompanhando os trabalhos em Muquém do São Francisco. O comandante de operações, coronel Jadson Almeida, explicou que a região oeste é a mais afetada, principalmente os municípios de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Muquém do São Francisco, Formosa do Rio Preto e a área da Chapada Diamantina.

"Pesquisas já mostraram que mais de 95% dos incêndios florestais têm causa humana, não são causas naturais. Uma pequena parte é intencional e uma grande parte é por imperícia e imprudência. Em setembro, as ocorrências aumentam devido às áreas secas e ao aumento da temperatura. Temos seis bases no interior, estamos com cinco ativas, e com 145 bombeiros atuando, com 34 viaturas, em 15 municípios", afirmou.

Foram 1.085 ações preventivas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e 59 municípios atendidos no combate às chamas em 2024. O comandante lembrou que colocar fogo em vegetação é crime e que pode causar sérios danos a áreas de proteção ambiental, em comunidades quilombolas e indígenas, além de colocar em risco a fauna e a flora.