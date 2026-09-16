QUEIMADAS

Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia

Efetivo atua em cinco bases de prevenção e combate; operação já atendeu 92 municípios

Bruno Wendel

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00

Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia Crédito: Corpo de Bombeiros

Cento e setenta e oito bombeiros militares e 43 viaturas permanecem mobilizados em cinco bases de prevenção e combate a incêndios florestais nas regiões Oeste, Norte, Chapada, Meio-Oeste e Sudoeste da Bahia. Nesta segunda-feira (14), as equipes atuaram em Barreiras, Barra, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Caém, Pilão Arcado, Paratinga, Paramirim, Tanque Novo, Vitória da Conquista, Gentio do Ouro e Lençóis.

Bombeiros combatem a incêndios florestais na Bahia 1 de 18

Segundo o Corpo de Bombeiros, desde o início da Operação Florestal 2026, já foram combatidos 543 incêndios florestais e realizadas 1.378 orientações preventivas. Ao todo, 92 municípios baianos já foram atendidos pela operação.