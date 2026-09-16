Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00
Cento e setenta e oito bombeiros militares e 43 viaturas permanecem mobilizados em cinco bases de prevenção e combate a incêndios florestais nas regiões Oeste, Norte, Chapada, Meio-Oeste e Sudoeste da Bahia. Nesta segunda-feira (14), as equipes atuaram em Barreiras, Barra, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Caém, Pilão Arcado, Paratinga, Paramirim, Tanque Novo, Vitória da Conquista, Gentio do Ouro e Lençóis.
Bombeiros combatem a incêndios florestais na Bahia
Segundo o Corpo de Bombeiros, desde o início da Operação Florestal 2026, já foram combatidos 543 incêndios florestais e realizadas 1.378 orientações preventivas. Ao todo, 92 municípios baianos já foram atendidos pela operação.
A atuação das equipes inclui o combate direto às chamas e ações de prevenção e orientação às comunidades das regiões mais afetadas. O trabalho é realizado de forma contínua durante o período de maior risco de incêndios florestais.