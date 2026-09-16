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Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia

Efetivo atua em cinco bases de prevenção e combate; operação já atendeu 92 municípios

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00

Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia Crédito: Corpo de Bombeiros

Cento e setenta e oito bombeiros militares e 43 viaturas permanecem mobilizados em cinco bases de prevenção e combate a incêndios florestais nas regiões Oeste, Norte, Chapada, Meio-Oeste e Sudoeste da Bahia. Nesta segunda-feira (14), as equipes atuaram em Barreiras, Barra, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Caém, Pilão Arcado, Paratinga, Paramirim, Tanque Novo, Vitória da Conquista, Gentio do Ouro e Lençóis.

Bombeiros combatem a incêndios florestais na Bahia

Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
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Brigadistas do Prevfogo/Ibama e ICMBio combatem incêndios florestais na Terra Indígena Tenharim/Marmelos, no Amazonas por Mayangdi Inzaulgarat/Ibama
Brigadistas do Prevfogo/Ibama e ICMBio combatem incêndios florestais na Terra Indígena Tenharim/Marmelos, no Amazonas por Mayangdi Inzaulgarat/Ibama
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Bombeiros combatem incêndios florestais por Divulgação
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Bombeiros combatem incêndios florestais na Bahia por Divulgação
Bombeiros combatem incêndios florestais na Bahia por Divulgação
Incêndios florestais têm acontecido cada vez mais em divesas regiões do planeta por joedson alves/agencia brasil
Combate a incêndios florestais por Divulgação/CBMBA
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Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, desde o início da Operação Florestal 2026,  já foram combatidos 543 incêndios florestais e realizadas 1.378 orientações preventivas. Ao todo, 92 municípios baianos já foram atendidos pela operação.

A atuação das equipes inclui o combate direto às chamas e ações de prevenção e orientação às comunidades das regiões mais afetadas. O trabalho é realizado de forma contínua durante o período de maior risco de incêndios florestais.

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