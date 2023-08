Bombeiros resgatam pessoas presas em elevador após apagão em Bom Jesus da Lapa

Três pessoas ficaram presas em um elevador no bairro de Amaralina, em Bom Jesus da Lapa, na manhã desta terça-feira (15). Bombeiros militares resgataram as vítimas.



A equipe foi acionada por volta das 9h12 e utilizou o protocolo de emergência para abrir a cabina. De acordo com os Bombeiros, o espaço já apresentava baixos níveis de oxigênio, o que poderia comprometer a saúde das vítimas.



Nenhum dos ocupantes do elevador ficou ferido ou apresentou lesões aparentes, o que dispensou o encaminhamento para atendimento médico. A pane foi causada pelo apagão que afetou vários estados do país nesta terça-feira.