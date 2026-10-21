PROTEÇÃO À MULHER

Botão Lilás pode ser acionado em 26 totens do BRT de Salvador

QR Codes nas estações direcionam usuárias ao WhatsApp da ferramenta, que permite pedir ajuda em casos de violência e solicitar o envio de uma equipe da Guarda Civil Municipal

Bruno Wendel

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Mulheres que enfrentarem situações de violência durante deslocamentos em Salvador passaram a contar com mais uma forma de pedir ajuda. O Botão Lilás, canal da prefeitura voltado ao atendimento de vítimas, agora pode ser acessado por meio de QR Codes instalados em 26 totens nas estações do BRT. A leitura do código direciona a usuária ao WhatsApp do serviço, pelo número (71) 98791-3420, onde é possível relatar a ocorrência e solicitar atendimento.

Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT 1 de 38

A ferramenta funciona inicialmente por meio de um chatbot, que oferece informações e permite pedir ajuda. Quando há necessidade de intervenção imediata, a ocorrência é encaminhada à Central de Operações da Guarda Civil Municipal (GCM), e um profissional capacitado assume o atendimento para coletar informações sobre o caso e a localização. Com esses dados, a corporação pode identificar a viatura mais próxima e enviar uma equipe ao local. O canal também pode ser acionado por qualquer pessoa que presencie uma situação de violência, mesmo que não seja a vítima.