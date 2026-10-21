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Botão Lilás pode ser acionado em 26 totens do BRT de Salvador

QR Codes nas estações direcionam usuárias ao WhatsApp da ferramenta, que permite pedir ajuda em casos de violência e solicitar o envio de uma equipe da Guarda Civil Municipal

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT
Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Mulheres que enfrentarem situações de violência durante deslocamentos em Salvador passaram a contar com mais uma forma de pedir ajuda. O Botão Lilás, canal da prefeitura voltado ao atendimento de vítimas, agora pode ser acessado por meio de QR Codes instalados em 26 totens nas estações do BRT. A leitura do código direciona a usuária ao WhatsApp do serviço, pelo número (71) 98791-3420, onde é possível relatar a ocorrência e solicitar atendimento.

Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT

Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Ônibus BRT por Urbaianos / imagens ilustrativas
Ônibus BRT por Urbaianos / imagens ilustrativas
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BRT por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
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BRT por Lucas Moura/Secom PMS
BRT por Semob
BRT Vasco da Gama por Jefferson Peixoto/Secom PMS
BRT por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Estação BRT na Vasco da Gama por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Estação BRT Vasco da Gama por Jefferson Peixoto/Secom PMS
BRT Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
BRT por Jefferson Peixoto/Secom PMS
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Linha terá 22 veículos e fará 143 viagens diárias por Bruno Concha / Secom PMS
BRT por Betto Jr./ Secom
BRT de Salvador por Betto Jr./Secom
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Salvador amplia acesso ao Botão Lilás em estações do BRT por Jefferson Peixoto / Secom PMS

A ferramenta funciona inicialmente por meio de um chatbot, que oferece informações e permite pedir ajuda. Quando há necessidade de intervenção imediata, a ocorrência é encaminhada à Central de Operações da Guarda Civil Municipal (GCM), e um profissional capacitado assume o atendimento para coletar informações sobre o caso e a localização. Com esses dados, a corporação pode identificar a viatura mais próxima e enviar uma equipe ao local. O canal também pode ser acionado por qualquer pessoa que presencie uma situação de violência, mesmo que não seja a vítima.

A ampliação do acesso é resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e de Mobilidade (Semob). O uso dos totens não depende da intermediação de funcionários, mas os profissionais que trabalham nas estações receberam capacitação para orientar passageiras com dificuldades. Segundo a prefeitura, caso o suspeito seja localizado, ele pode ser encaminhado a uma delegacia para o registro da ocorrência e as providências cabíveis. Em Salvador, há unidades especializadas de atendimento à mulher em Brotas, Periperi e na Casa da Mulher Brasileira.

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