TRÂNSITO

BR-324 e BR-116 têm trechos interditados após acidentes na Bahia; saiba onde

Colisão entre carretas provocou derramamento de soja em Candeias; em Quijingue, uma carreta tombou

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:11

BR-324 Crédito: Divulgação ViaBahia

Dois acidentes provocaram interdições parciais em trechos das BRs 324 e 116, na Bahia, na madrugada desta quarta-feira (19), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, uma colisão entre duas carretas deixou a BR-324 parcialmente interditada. O acidente aconteceu por volta das 23h de terça-feira (18), no km 588, no sentido decrescente da rodovia.

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Segundo a PRF, não houve vítimas, mas a batida provocou o derramamento de uma carga de soja na pista. Inicialmente, a rodovia precisou ser totalmente interditada. Uma das faixas foi posteriormente liberada, e o trecho passou a operar com interdição parcial.

Outro acidente aconteceu em Quijingue, no nordeste da Bahia. Por volta das 2h40 desta quarta-feira (19), uma carreta tombou no km 248 da BR-116, no sentido decrescente.