Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BR-324 e BR-116 têm trechos interditados após acidentes na Bahia; saiba onde

Colisão entre carretas provocou derramamento de soja em Candeias; em Quijingue, uma carreta tombou

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:11

BR-324
BR-324 Crédito: Divulgação ViaBahia

Dois acidentes provocaram interdições parciais em trechos das BRs 324 e 116, na Bahia, na madrugada desta quarta-feira (19), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, uma colisão entre duas carretas deixou a BR-324 parcialmente interditada. O acidente aconteceu por volta das 23h de terça-feira (18), no km 588, no sentido decrescente da rodovia.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Segundo a PRF, não houve vítimas, mas a batida provocou o derramamento de uma carga de soja na pista. Inicialmente, a rodovia precisou ser totalmente interditada. Uma das faixas foi posteriormente liberada, e o trecho passou a operar com interdição parcial.

Outro acidente aconteceu em Quijingue, no nordeste da Bahia. Por volta das 2h40 desta quarta-feira (19), uma carreta tombou no km 248 da BR-116, no sentido decrescente.

De acordo com a PRF, a pista ficou parcialmente interditada. Uma equipe do órgão foi enviada ao local para realizar os procedimentos necessários.

Tags:

Br-324 Br-116

Mais recentes

Imagem - Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia

Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia
Imagem - Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico

Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico
Imagem - Igreja histórica do Pelourinho corre risco de desabar, aponta MPF

Igreja histórica do Pelourinho corre risco de desabar, aponta MPF