ATUALIZAÇÃO

BR-324 segue parcialmente interditada após abertura de buraco na pista

Problema foi identificado em trecho de Simões Filho e obstruiu pista

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 17:13

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho Crédito: Reprodução/PRF

A interdição da BR-324, na altura do km 603, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, segue parcial na tarde desta segunda-feira (2). A atualização foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um buraco de grandes proporções que se abriu na pista provocou a interdição na manhã desta segunda-feira. A ocorrência foi registrada pela PRF por volta das 10h50, no sentido crescente da rodovia.

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho 1 de 4

De acordo com a PRF, o problema obstruiu parte da via e exige atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho. A corporação orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas para seguir viagem.

Quem sai de Feira de Santana em direção a Salvador pode acessar a BR-324 na região de Candeias, seguir pela BA-522 e pela BA-524, no Canal de Tráfego.