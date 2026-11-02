BR-324 segue parcialmente interditada após abertura de buraco na pista

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Millena Marques
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 17:13
A interdição da BR-324, na altura do km 603, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, segue parcial na tarde desta segunda-feira (2). A atualização foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Um buraco de grandes proporções que se abriu na pista provocou a interdição na manhã desta segunda-feira. A ocorrência foi registrada pela PRF por volta das 10h50, no sentido crescente da rodovia.
Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho
De acordo com a PRF, o problema obstruiu parte da via e exige atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho. A corporação orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas para seguir viagem.
Quem sai de Feira de Santana em direção a Salvador pode acessar a BR-324 na região de Candeias, seguir pela BA-522 e pela BA-524, no Canal de Tráfego.
Na região de Camaçari, a orientação é utilizar a BA-535, conhecida como Via Parafuso, e depois a BA-526, a Via Metropolitana, até chegar à capital.