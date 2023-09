BR-324: trecho é interditado após derramamento de carga na rodovia

O trânsito está lento na altura do quilômetro 625, da BR-324, trecho do município de Salvador, em função do derramamento de uma carga de fertilizante na rodovia, que foi parcialmente interditada nesta quarta-feira (13).



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, no momento, as faixas 2 e 3, sentido Feira de Santana, foram bloqueadas e o fluxo de veículos foi direcionado para a faixa 1.



A via foi sinalizada e a concessionária Via Bahia já iniciou os serviços de limpeza para que seja reestabelecido o fluxo normal de veículos.