Bracell oferece 10 vagas de emprego para Camaçari e Alagoinhas

A Bracell, uma das líderes mundiais do setor de celulose solúvel, está com 10 vagas de emprego abertas para profissionais de diversas áreas de atuação na Bahia. As oportunidades são para profissionais dos níveis médio, técnico e superior.



Quaisquer candidatos acima de 18 anos, independente da raça, origem, estado civil e gênero podem se candidatar. Os selecionados irão trabalhar nas unidades da companhia nas cidades de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ou de Alagoinhas, no litoral norte do estado.

O período de inscrição varia de acordo com cada vaga, as oportunidades estão disponíveis para consulta no www.bracell.com. Para visualizar e se candidatar, basta acessar a aba “Pessoas e Carreiras”, no topo do site. Na plataforma, é possível filtrar as opções por área, cidade e nível de instrução.

Além de salários compatíveis com as respectivas funções, os selecionados terão pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, transporte fretado ou vale-transporte, refeição na fábrica ou vale-alimentação, auxílio-escola para os filhos elegíveis, auxílio-creche, auxílio funeral e seguro de vida em grupo, dentre outros benefícios. Os colaboradores da empresa também participam do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e podem ser contemplados com auxílio-educação para complementar a qualificação profissional, de acordo com suas atividades na Bracell.

Confira as vagas por cidade:

Camaçari

Analista de Melhoria Contínua Jr. (exclusiva para pessoa com deficiência)

Assistente de Produção (exclusiva para pessoa com deficiência)

Analista de Automação

Supervisor de Manutenção Elétrica

Especialista em Confiabilidade

Analista de Treinamento e Desenvolvimento (RH)

Instrumentista III

Assistente Químico (temporário)

Analista Químico I (temporário)

Alagoinhas