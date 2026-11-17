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Bruno Wendel
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:14
A OpenAI, empresa norte-americana responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, autorizou a brasileira Pax, especializada em inteligência artificial para segurança pública, a utilizar recursos avançados de defesa cibernética. A aprovação permite à companhia identificar vulnerabilidades, analisar ameaças e reforçar a proteção de seus sistemas, utilizados em mais de 200 municípios do país.
Fundada há dois anos, a Pax desenvolveu uma plataforma que funciona como um assistente de investigação policial. Por meio de comandos em linguagem natural, os agentes descrevem o que procuram e a tecnologia cruza milhões de imagens e registros em segundos, identifica conexões e aponta pistas que podem ajudar a esclarecer crimes. Segundo a empresa, a ferramenta já contribuiu para a elucidação de mais de 7 mil casos em quatro estados e está presente em mais de 200 municípios.
A companhia reúne engenheiros formados em instituições como ITA, Harvard e MIT e possui certificação internacional ISO 27001, além de auditorias independentes. A aprovação da OpenAI amplia o acesso da empresa a recursos de inteligência artificial voltados à proteção cibernética e reforça sua estratégia de desenvolver, no Brasil, tecnologias com padrões internacionais para apoiar investigações policiais.