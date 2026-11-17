TECNOLOGIA

Brasileira recebe aval da OpenAI para usar IA avançada em segurança pública

Empresa de tecnologia já ajudou polícias de quatro estados a esclarecer mais de 7 mil casos e atua em mais de 200 municípios

Bruno Wendel

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:14

Brasileira Pax recebe autorização da OpenAI para usar IA avançada em segurança cibernética Crédito: Natalino Oliveira

A OpenAI, empresa norte-americana responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, autorizou a brasileira Pax, especializada em inteligência artificial para segurança pública, a utilizar recursos avançados de defesa cibernética. A aprovação permite à companhia identificar vulnerabilidades, analisar ameaças e reforçar a proteção de seus sistemas, utilizados em mais de 200 municípios do país.

Fundada há dois anos, a Pax desenvolveu uma plataforma que funciona como um assistente de investigação policial. Por meio de comandos em linguagem natural, os agentes descrevem o que procuram e a tecnologia cruza milhões de imagens e registros em segundos, identifica conexões e aponta pistas que podem ajudar a esclarecer crimes. Segundo a empresa, a ferramenta já contribuiu para a elucidação de mais de 7 mil casos em quatro estados e está presente em mais de 200 municípios.