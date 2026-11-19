Representatividade

Braskem amplia representatividade de negros em cargos de liderança

Com 58% das lideranças e 54% dos engenheiros autodeclarados negros, companhia amplia diversidade

D Da Redação

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 19:24

Quando Marileide Barbosa dos Santos, entrou na Braskem em 2001, era a única mulher em uma equipe de 34 profissionais a atuar na operação industrial Crédito: Divulgação

Na Braskem, 58% dos cargos de liderança e 54% dos engenheiros da operação industrial na Bahia são ocupados por pessoas que se autodeclaram negras (pretas e pardas). Os indicadores refletem os avanços das ações afirmativas desenvolvidas pela companhia por meio do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), que busca ampliar oportunidades e fortalecer a representatividade racial no ambiente de trabalho.

Essa evolução também se reflete na renovação dos quadros da empresa. Em 2025, quase três em cada quatro admissões realizadas na operação industrial da Braskem na Bahia foram de pessoas negras (73,8%). Entre os integrantes efetivos contratados, o percentual alcançou 75,8%, enquanto entre os estagiários chegou a 72%. A trajetória do engenheiro Lucas de Jesus Ferreira ilustra esse cenário. Após ingressar na Braskem como estagiário em 2013, ele construiu sua carreira na companhia e hoje atua como engenheiro de Produção na unidade de MVC do Polo Industrial de Camaçari.

Quando começou a cursar Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2009, Lucas era um dos apenas sete estudantes negros em uma turma de 45 alunos. “Enquanto muitos amigos começaram a trabalhar logo após o Ensino Médio, escolhi seguir na universidade, mesmo diante das dificuldades. Hoje, ver profissionais negros em posições de liderança é uma inspiração e reforça que também podemos ocupar esses espaços. Aconselho os jovens a acreditarem no próprio potencial e não deixarem que as dificuldades definam até onde podem chegar”, ressalta.

Outra história que reflete essa transformação é a de Marileide Barbosa dos Santos, Responsável por Operações Industriais (ROI) da Braskem na Bahia. Quando entrou na empresa em 2001, era a única mulher em uma equipe de 34 profissionais a atuar na operação industrial. “Hoje, vejo com orgulho o avanço da presença feminina e de profissionais negros em cargos técnicos e de liderança. Como mulher negra, sempre encontrei respeito, incentivo e oportunidades para crescer. Sei da importância da representatividade e espero que minha trajetória inspire outras mulheres e jovens negros a acreditarem que também podem ocupar esses espaços”, afirma Marileide.

Selo da Diversidade - Desde 2024, a Braskem foi reconhecida com o Selo da Diversidade Étnico-Racial, concedido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Reparação (SEMUR), a organizações comprometidas com a promoção da igualdade racial no ambiente de trabalho. O Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia reúne iniciativas de sensibilização, desenvolvimento profissional e fortalecimento de uma cultura antirracista. Entre essas ações está a Rede de Afinidade de Raça e Etnia, que fomenta debates, ações de letramento racial e espaços de escuta para os integrantes da companhia.