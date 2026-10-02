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Briga entre alunas termina com ameaça de faca dentro de escola na Bahia

Mulher de 19 anos foi conduzida à delegacia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma briga entre duas alunas terminou com uma ameaça envolvendo uma faca dentro de uma unidade educacional em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (30) e é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

Segundo a Polícia Civil, uma mulher de 19 anos teria ameaçado uma adolescente de 16 anos durante a ocorrência. As duas foram conduzidas à delegacia por policiais militares, e uma arma branca foi apreendida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Ronda Escolar do 15º BPM foram acionados para averiguar uma situação de violência envolvendo alunas. No local, os policiais foram informados de que uma das envolvidas estaria com uma faca durante uma discussão.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. As envolvidas foram encaminhadas à unidade policial acompanhadas por conselheiras tutelares. Os responsáveis pela adolescente também compareceram à delegacia.

A mulher de 19 anos foi ouvida e deverá responder ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em liberdade. O caso segue sob investigação da Deam/Itabuna.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

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