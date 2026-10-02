AGRESSÃO

Briga entre alunas termina com ameaça de faca dentro de escola na Bahia

Mulher de 19 anos foi conduzida à delegacia

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:12

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma briga entre duas alunas terminou com uma ameaça envolvendo uma faca dentro de uma unidade educacional em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (30) e é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

Segundo a Polícia Civil, uma mulher de 19 anos teria ameaçado uma adolescente de 16 anos durante a ocorrência. As duas foram conduzidas à delegacia por policiais militares, e uma arma branca foi apreendida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Ronda Escolar do 15º BPM foram acionados para averiguar uma situação de violência envolvendo alunas. No local, os policiais foram informados de que uma das envolvidas estaria com uma faca durante uma discussão.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. As envolvidas foram encaminhadas à unidade policial acompanhadas por conselheiras tutelares. Os responsáveis pela adolescente também compareceram à delegacia.

A mulher de 19 anos foi ouvida e deverá responder ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em liberdade. O caso segue sob investigação da Deam/Itabuna.