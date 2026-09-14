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Briga por aposta de R$ 1 mil em jogo de sinuca termina em ataque com foice

Suspeito foi preso no interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:10

Briga por aposta de R$ 1 mil em jogo de sinuca termina em ataque com foice
Briga por aposta de R$ 1 mil em jogo de sinuca termina em ataque com foice Crédito: Shutterstock

Uma briga por aposta de R$ 1 mil em jogo de sinuca terminou com um homem ferido a golpes de foice e outro preso. O caso ocorreu em Águia Branca, no Espírito Santo, mas o suspeito, de 32 anos, foi localizado e preso em Taperoá, no sul da Bahia, na última sexta-feira (11).

O jogo aconteceu no início do ano. No entanto, segundo as investigações, o valor da aposta não teria sido pago, e a discussão pela dívida ocorreu cerca de cinco meses depois da partida, em 29 de agosto.

As investigações apontam que os envolvidos começaram a discutir e, durante o desentendimento, um dos homens atacou o outro com golpes de foice. A vítima estava dentro do próprio carro, ao volante, quando foi atingida. Um dos golpes provocou um corte de aproximadamente 15 centímetros. O homem sobreviveu.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e foi localizado no interior da Bahia. Ele foi transferido para o Espírito Santo e encaminhado a um presídio.

Com informações do g1 ES 

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