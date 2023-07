Briga por som alto em alojamento de trabalho acaba com ferido em São Desidério

Um homem foi preso por tentativa de homicídio em São Desidério, no oeste baiano, depois de atacar um colega com golpes de canivete, no domingo (30).



O crime ocorreu em um alojamento de trabalho no distrito de Roda Velha, depois de uma briga motivada por bebida alcoólica e música alta, segundo o major Pedro Paulo de Araújo, comandante da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Luís Eduardo Magalhães).



“Socorremos o homem que sofreu os golpes com canivete e localizamos o autor, momentos após a briga. Segundo ele, o som alto no alojamento gerou a agressão”, contou.