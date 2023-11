Brown fará palestra na terceira edição do projeto Caminhos Inovadores

Crédito: Magali Morais/Divulgação

Com quase 950 músicas autorais, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), o cantor, produtor, arranjador e multi-instrumentista Carlinhos Brown será um dos palestrantes da última edição deste ano do projeto Caminhos Inovadores, promovido pela Fundação Índigo. Gratuito, o evento que já passou por Feira de Santana e Alagoinhas será realizado no dia 11 de dezembro, a partir das 18 horas, no Centro de Convenções de Salvador.

Em sua palestra “90% transpiração, 10% inspiração", Carlinhos Brown vai contar como venceu os desafios até se transformar em um dos maiores nomes da música brasileira. Além de Brown, outros dois palestrantes estão confirmados no evento: o pesquisador comportamental Dado Schineider, e a CEO e Partner da empresa Nossa Praia, Dilma Campos.

Em sua apresentação, Dado Schineider vai falar sobre os conflitos de gerações, adaptabilidade às mudanças geracionais, em todos os âmbitos, e o futuro do trabalho e da sociedade. Dilma Campos vai mostrar ações focadas em sustentabilidade e falar sobre como podemos aproveitar a inteligência artificial no fomento de novas estruturas organizacionais. O produtor musical e publicitário PC Bernardes será o mediador da terceira edição do “Caminhos Inovadores”.

Presidente da Fundação Índigo, o ex-prefeito ACM Neto destacou que o “Caminhos Inovadores” é uma plataforma criada para debater temas que são desafios para o futuro do Brasil. “Nosso foco é educação, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, inovação e criatividade, e como tudo isso pode melhorar a elaboração de políticas públicas capazes de transformar a vida de toda a sociedade”, disse Neto.